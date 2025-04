Studentessa riammessa al quinto anno, il Tar corregge il consiglio di classe: “In caso di parità di voti prevale quello del dirigente scolastico Di

Una studentessa di un liceo linguistico marchigiano, inizialmente bocciata al termine del quarto anno, è stata riammessa al quinto anno grazie all’intervento del Tar Marche.

La vicenda, come segnala il Corriere Adriatico, ha avuto inizio con lo scrutinio finale, dove il consiglio di classe si era espresso con un voto di parità riguardo all’ammissione della studentessa alla classe successiva. Sette docenti, compresi quelli di matematica e fisica, nelle quali la studentessa presentava delle lacune, avevano votato per la bocciatura. Altri sette, incluso l’insegnante di religione, si erano espressi a favore dell’ammissione, insieme al preside.

Il consiglio di classe, erroneamente, aveva interpretato la situazione come una bocciatura, non tenendo conto del peso preponderante del voto del dirigente scolastico in caso di parità. L’avvocato della studentessa ha impugnato la decisione, evidenziando proprio questo errore di calcolo.

Il Tar Marche, accogliendo il ricorso, ha chiarito che “in caso di parità di voti (nella specie, sette contro sette), avrebbe dovuto prevalere quello del dirigente”.

La sentenza ribadisce inoltre che il voto dell’insegnante di religione, pur richiedendo una motivazione scritta se determinante, concorre al calcolo delle maggioranze. In questo caso specifico, tuttavia, la riammissione è stata determinata dal voto del preside, che, come ribadito dal Tar, “prevale in ogni caso” in situazioni di parità. La studentessa, che aveva già frequentato il quinto anno con riserva grazie a una precedente istanza cautelare, è stata quindi definitivamente ammessa alla classe successiva.