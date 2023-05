Studentessa morta in gita scolastica, USR Calabria: “Nel nome di Denise ci impegniamo per restituire verità a quanto accaduto” Di

“La tragedia della morte di Denise travolge insieme alla famiglia anche tutto il mondo della Scuola ed ogni parola di cordoglio non riesce a dare forma al tumulto di emozioni che sgorga dagli animi di una intera comunità”: lo scrive in una nota di cordoglio per la morte della giovane studentessa in gita scolastica l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria.

“Ogni giovane che si spegne toglie energie vitali a tutta una società intera, ma quando una tenera esistenza è strappata alla spensieratezza e all’esuberanza dalla fatalità della tragedia non c’è modo di alleggerire le responsabilità collettive, poiché quella morte colpisce in maniera indelebile le coscienze” aggiunge il direttore generale Antonella Iunti.

“Non vi è nessuna argomentazione in grado di sollevare dallo stato di dolore profondo che in questo triste momento avvolge tutti in un abbraccio freddo e muto. La Scuola si stringe attorno alla famiglia e nel nome di Denise continueremo ad impegnarci per restituire verità a ciò che è accaduto” conclude la nota.

Rafting in gita scolastica, gommone si ribalta. Trovato il corpo della 18enne dispersa. Valditara: “Il mio cordoglio ai genitori di Denise”