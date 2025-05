Alunna modello, “10 invece di 10 e lode, voto arrotondato per difetto”, genitori ricorrono. I giudici: “Criteri aritmetici senza correttivi penalizzano le eccellenze” Di

Il Tar della Liguria, con la sentenza n.565 del 15 maggio 2025, ha accolto il ricorso di una famiglia contro la valutazione dell’esame di terza media della figlia, annullando gli atti impugnati e condannando la scuola a una nuova valutazione secondo criteri legittimi.

La vicenda ha coinvolto una studentessa di un istituto scolastico di Finale Ligure, in provincia di Savona, che, nonostante un percorso scolastico eccellente durato otto anni, aveva ricevuto un voto finale ritenuto inadeguato dai genitori.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 401/2025, aveva già ritenuto fondate le eccezioni sollevate dai ricorrenti, rinviando al TAR per la definizione del merito. I genitori contestavano non “per banale ambizione o arroganza”, ma per la legittima esigenza di ottenere il giusto riconoscimento del merito di un’allieva brillante, riconosciuta come eccellente per tutti gli otto anni del primo ciclo e con valutazioni superiori a quelle di tutti gli altri studenti nei tre anni della scuola secondaria.

Criteri aritmetici senza correttivi creano disparità di trattamento

Il TAR ha riconosciuto come illogici e fonte di disparità di trattamento i criteri predisposti dall’Istituto per la valutazione del percorso scolastico triennale. La scuola aveva utilizzato parametri puramente aritmetici senza correttivi idonei ad evitare ingiusti livellamenti delle situazioni di eccellenza determinati dagli arrotondamenti per difetto. Nel caso specifico, alla ricorrente che aveva conseguito una media superiore agli altri alunni della classe, era stato attribuito lo stesso voto di ammissione di compagni con votazioni inferiori, a causa degli arrotondamenti.

Il paradosso denunciato dai genitori si è concretizzato quando alcuni studenti con medie inferiori, beneficiando di arrotondamenti per eccesso, hanno ottenuto il medesimo voto di ammissione e successivamente il voto finale di 10/10 con lode, mentre l’allieva eccellente è stata penalizzata dall’arrotondamento per difetto che le ha fatto perdere “oltre 30 decimali di punto”.

Griglia viziata da errori nella conversione dei punteggi

Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, illegittimi i criteri di valutazione della prova scritta di matematica. La griglia conteneva una “errata trasposizione dei voti da sessantesimi in decimi” che falsava il risultato finale della prova. Nella conversione, il voto 10 era stato erroneamente identificato con il solo punteggio 60, mentre avrebbe dovuto considerare uno spettro più ampio (ad esempio da 57 a 60), determinando disparità di trattamento e valutazioni non corrispondenti agli esiti reali.

La sentenza richiama i principi del decreto legislativo 62/2017, che prevede una valutazione del percorso che consideri lo sviluppo delle competenze sociali e civiche nell’arco del triennio. Il “criterio meramente aritmetico non può bastare“: la scuola ha il dovere di apportare correttivi che valorizzino i diversi aspetti formativi, evitando il livellamento e il mancato riconoscimento delle eccellenze.

L’Istituto dovrà ora riaprire il procedimento entro 90 giorni, integrando i criteri di valutazione e procedendo a una nuova correzione secondo parametri corretti.

L’avvocato della famiglia, Paolo Di Gravio, in una nota, “si dice molto soddisfatto” della sentenza del TAR – che si uniforma all’ordinanza del Consiglio di Stato resa nel medesimo giudizio – “perché rende giustizia al merito”.