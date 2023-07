Studentessa bocciata alla maturità dopo essere stata ammessa dal TAR, i legali scrivono a Valditara: “Docenti rispettino le disposizioni di legge” Di

Non sembra concludersi la polemica della studentessa bocciata alla maturità dopo essere stata ammessa dal TAR con 5 insufficienze. I legali della ragazza scrivono al Ministro Valditara.

Su Il Corriere del Trentino, viene riportato il testo della missiva: “come hanno potuto notare tutti i presenti, pare che altri insegnanti del Da Vinci siano stati presenti all’esame della ragazza per sostenere la commissione d’esame. Ci si domanda: contro chi, una ragazzina di 18 anni?”, scrivono gli avvocati, sottolineando un clima di grande tensione respirato dalla giovane nel corso dell’esame.

“Il presidente del Tar di Trento, nel concedere ad Angela la sospensiva per essere riammessa all’esame di maturità, ha usato una motivazione che ha scosso gli insegnanti del liceo da Vinci di Trento, noti per la propria lotta contro i Tolc, i test per l’ammissione all’università“, prosegue la missiva.

“Lascia perplessi – insistono i legali – che alcuni insegnanti difendano taluni loro colleghi, probabilmente poco difendibili, visto che si permettono di contestare scelte legislative, come l’adozione dei Tolc, sulle quali si è in parte, e non esclusivamente, basato il Tar. Sarebbe più opportuno che quei pochi insegnanti rispettino le disposizioni di legge, come l’adozione del test, così come fanno i magistrati, e tutti i cittadini della Repubblica, e non criticarle credendo di essere delegittimati”.

“Insieme alla lettera degli insegnanti del liceo da Vinci mandata al ministero – concludono i legali – si invita lo stesso organo governativo, costituitosi nel giudizio al Tar, e il ministro stesso, a prendere visione del contenuto delle varie lettere del professore, indirizzate ai suoi studenti, in particolare quella il cui oggetto è “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Potrebbe chiarire la condotta di qualche insegnante di Angela e, magari, rendere più chiara la vicenda”.

Qualche giorno fa avevamo invece riportato la lettera degli insegnanti trentini sempre al Ministro: “La lettera, firmata anche da altri 110 insegnanti, sottolinea come questo episodio rappresenti un’umiliazione per la categoria docente e critica una società che spinge gli studenti a cercare scorciatoie piuttosto che a misurare il proprio valore. La sospensiva del TAR viene definita come uno schiaffo alla credibilità degli insegnanti, minando la serenità del loro giudizio“.