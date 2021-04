Studentessa bendata, flash mob domani 15 aprile davanti al’USR Veneto Di

Domani, giovedì 15 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 15.30, saremo davanti all’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto in via Forte Marghera. Un flashmob organizzato per denunciare gli episodi di umiliazioni durante le interrogazioni e le verifiche in dad.

“Il caso del liceo Montanari di Verona non è isolato:ci benderemo simbolicamente E porteremo come testimonianza le stampe di diversi messaggi che ci sono arrivati da studentesse e studenti da tutte le province venete“. Lo annuncia la Rete degli Studenti Medi delVeneto.

“Questa è solo la punta dell’iceberg , chiediamo che vengano presi dei provvedimenti immediati ma soprattutto che venga ripensato l’intero sistema-scuola che, durante la Dad, ha reso manifeste a tutti le sue carenze strutturali“, denuncia Tommaso Biancuzzi, coordinatore Rete degli Studenti Medi Veneto.