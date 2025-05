Studentessa aggredita da compagna di scuola, il video finisce su Instagram Di

Una studentessa di 15 anni è stata aggredita da una compagna di 14 anni. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi in una scuola del Veneto. Il pestaggio è stato documentato in un video successivamente pubblicato su Instagram. Dalle immagini, acquisite dai carabinieri, sarebbe emersa la presenza di diversi studenti durante i fatti.

Secondo quanto riportato da Treviso Today la giovane, accompagnata dalla madre, ha presentato denuncia ai Carabinieri.

Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare l’autore della pubblicazione del video sul social network, verificando le circostanze in cui è stato diffuso il contenuto.

Cyberbullismo e rimozione contenuti

Il termine cyberbullismo – così ricorda il Garante per la privacy – identifica ogni forma di aggressione, pressione, molestia, ricatto, ingiuria o diffamazione compiuta per via telematica nei confronti di minori. Rientrano in questa definizione anche il furto di identità, la manipolazione e il trattamento illecito di dati personali, così come la diffusione di contenuti online che riguardano la sfera familiare del minore, con l’intento di emarginarlo, denigrarlo o ridicolizzarlo.

Nel caso in cui vengano pubblicati contenuti lesivi riconducibili a forme di cyberbullismo, è possibile inoltrare una richiesta di rimozione al gestore del sito internet o al titolare del trattamento dei dati, ovvero la piattaforma social in cui il contenuto è stato diffuso.

Se la richiesta non viene accolta, l’interessato può ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali.

Bullismo e cyberbullismo a scuola

La persistenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane emerge dai dati raccolti nel triennio 2020-2023 attraverso la piattaforma ELISA.

Secondo tali dati, il 25% degli studenti ha dichiarato di essere stato vittima di episodi di bullismo, mentre il 18% ha ammesso di aver avuto un ruolo attivo come autore di tali comportamenti.

In riferimento al cyberbullismo, l’8% degli studenti ha riferito di aver subito attacchi online, mentre il 7% ha riconosciuto il proprio coinvolgimento diretto in queste azioni.

