Studente si tatua sul braccio il primo enunciato di fisica. La docente: “Insegnare ti riserva sempre sorprese e l’entusiasmo dei ragazzi è vivo e spero ci travolga” Di

Simone Marrone, un giovane di 23 anni di Noicattaro, giocava a basket in Piemonte, ma un’improvvisa artrosi alle anche lo ha costretto a ritirarsi prematuramente.

Ha deciso quindi di iscriversi alla facoltà di Fisica all’Università di Bari, poiché era una sua passione.

Durante una lezione di Analisi 1 condotta dalla professoressa Sandra Lucente, Simone ha avuto una folgorazione e ha deciso di tatuarsi il primo enunciato imparato a lezione Sul tricipite. Per Simone, questa affermazione ha un significato che va oltre l’importanza matematica: gli insegna che anche le cose banali contano e non bisogna mai dare nulla per scontato. L’INSEGNANTE Lucente ha dedicato un post sui social all’omaggio e ha commentato che insegnare è sempre pieno di sorprese e l’entusiasmo dei ragazzi è vivo.

Simone ha incontrato la professoressa Lucente dopo la lezione e le ha mostrato il suo tatuaggio, lasciandola senza parole. Questo episodio dimostra l’impatto che gli insegnanti possono avere sulla vita dei loro studenti e l’importanza del loro lavoro.