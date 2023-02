Studente precipita dal balcone dell’hotel: ipotesi di uno scherzo finito male ai compagni Di

Grave incidente domenica scorsa a Bolzano. Un ragazzo tedesco di 12 anni che si trovava in gita scolastica nella valle è caduto dal secondo piano di un hotel riportando ferite gravi.

Dopo i primi soccorsi sul posto da parte dei soccorritori della Croce Bianca, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Bolzano con l’elicottero di emergenza Pelikan 2. Il dodicenne era giunto in Alto Adige sabato con la sua classe e gli insegnanti. Le forze dell’ordine stanno effettuando accertamenti sul caso.

Così come segnala il Corriere del Veneto, a quanto pare il ragazzino voleva fare uno scherzo ai compagni passando da un balcone all’altro ma non si esclude ancora che possa essere stato chiuso fuori. I compagni sono sotto shock e insieme agli insegnanti stanno già organizzando il rientro in Germania.