Studente con certificazione DSA: promozione assicurata all’esame di Stato? Ecco cosa hanno detto i giudici Di

Il ricorrente, nel caso in commento, non contestava la correttezza dei voti insufficienti che gli sono stati attribuiti in ben 5 materie su 11, ma solo che la Scuola non lo abbia messo nelle condizioni di conseguire una valutazione sufficiente, per non avere adempiuto ad alcuni obblighi previsti dal PDP per non avere predisposto nel corso dell’anno scolastico interventi di recupero delle carenze rilevate per non avere informato tempestivamente i genitori e per non avere tenuto conto del disagio che gli deriverebbe dallo stato di figlio adottivo.

La questione

Nella sentenza in commento del 05/08/2024 N. 00694/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia si legge che le doglianze, se anche fossero fondate, non possono portare all’ammissione all’esame di Stato, perché non intaccherebbero la valutazione insufficiente conseguita dal ricorrente nelle cinque materie, ma tutt’al più gli potrebbero dare titolo a un risarcimento del danno.

Infatti l’art. 13, comma 2, lett. d, d.lgs. 62/2017 (decreto recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato), prevede che sono ammessi all’esame di Stato gli studenti che riportino una “votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo”.

La certificazione DSA non comporta alcun trattamento differenziato per la promozione

Questa disposizione, continua il TAR lombardo, è ovviamente applicabile anche per gli alunni affetti da DSA: per essi, infatti, la legge n. 170 del 2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione all’esame di Stato (anche per loro l’ammissione presuppone il raggiungimento della votazione sufficiente in tutte le materie), ma prevede esclusivamente, all’art. 5, l’obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative aventi la funzione di elidere le condizioni di svantaggio in cui essi si trovano e consentire loro, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto. Lo scopo di tale disciplina, dunque, è quello di consentire anche agli alunni affetti da DSA, attraverso specifiche misure, il raggiungimento di un livello di apprendimento adeguato in tutte le materie, e non certo quello di consentire ad essi l’accesso in ogni caso all’esame di Stato, anche se non hanno raggiunto un tale livello. Pertanto, “la mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel PDP, ovvero la mancata attuazione delle stesse durante l’anno scolastico da parte dell’istituto non costituiscono sufficienti elementi per giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe superiore: se lo studente non è in possesso di una adeguata preparazione per proseguire con profitto il percorso di studi, il giudizio di non ammissione è comunque corretto, salva l’eventuale responsabilità della scuola per le proprie omissioni e salva la possibilità per gli interessati di agire in giudizio nel corso dell’anno scolastico per costringere la scuola stessa ad adottare prontamente le misure ritenute necessarie” (così T.A.R. Milano, sez. III, sent. 7 febbraio 2020, n. 269, confermata da Cons. Stato, sez. VII, 31.10.2022, n. 9448; nello stesso senso, in sede cautelare, Tar Milano, III, ord. 12.9.2022, n. 1067 e TAR Reggio Calabria ord. 6.10.2022, n. 916).