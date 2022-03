Studente cade dalla finestra della scuola: è grave, ricoverato in prognosi riservata Di

Uno studente di una scuola media in Toscana si trova ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto in mattinata da una finestra della sua classe. Sul posto la polizia di Stato a effettuare gli accertamenti e capire la dinamica di quanto accaduto.

Il ragazzo, che frequenta la terza media, che è stato trasportato in ambulanza in codice rosso, ha riportato numerose fratture e i medici hanno emesso una prognosi riservata. Sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.