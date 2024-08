Stop assunzioni Dirigenti scolastici, si procederà comunque a scelta sede dal concorso riservato Di

Stop alle assunzioni, fioccano le cautelari sul concorso a Dirigente scolastico. Infatti, le prime sono state pronunciate il 14 di agosto relativamente al ricorso degli aspiranti dell’ordinario, altre sono giunte nelle ore successive e hanno riguardato la questione della valutazione dei titoli.

Il risultato è stato il fermo delle procedure di assunzione, in attesa dell’impugnativa del Mistero e/o del pronunciamento dei giudici che non avverrà prima del 5 di settembre per quanto riguarda le cautelari del 14 di agosto e di ottobre per quanto riguarda le altre.

Una impasse che si innesta in un panorama delle dirigenze caratterizzato dalla presenza di un numero importante di reggenze, per il 2024/25 se ne contano più di 800, alle quali si sarebbero dovute sottrarre le assunzioni dei 519 vincitori di concorso riservato. Così, però, al momento non avverrà. Pertanto gli USR dovranno attendere.

Secondo quanto apprendiamo da fonti sindacali, l’USR Lombardia, regione nella quale sono attese 240 reggenze sulle 800 stimate, avrebbe intenzione di procedere con la scelta delle sedi dalle graduatorie del concorso riservato in attesa degli sviluppi giudiziari, senza, però, assegnare la sede. Si tratta, ricordiamolo, di 205 scuole delle 240 scoperte in regione e delle 519 assunzioni totali a livello nazionale.

In attesa degli sviluppi giudiziari, parallelamente, l’USR procederà con l’attribuzione delle reggenze su tutte le scuole prive di Dirigenza. Una procedura che, plausibilmente, sarà seguita anche dagli altri USR.