Stop appalti pulizia, sindacati al Miur il 10 ottobre. Sciopero il 15

In attesa del decreto per l’internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole, i sindacati al Miur il 10 ottobre. Manifestazione e sciopero il 15.

La Filcams Cgil Roma Lazio annuncia: “Il 10 ottobre incontro con il Miur per internalizzazione servizi di pulizia. Una prima seppur parziale buona notizia. E’ necessario ora lavorare per dare tempi certi e risposte alle lavoratrici e lavoratori. Per sostenere l’internalizzazione, la tutela dell’occupazione e contrastare le procedure di licenziamento delle aziende. Mobilitazione e sciopero martedì 15 ottobre 2019“.

Il punto sul decreto

La legge di bilancio, come noto, ha previsto lo stop agli appalti di pulizia dal 1° gennaio 2020. Ad oggi non è però stato pubblicato il decreto per la procedura concorsuale, motivo per il quale i lavoratori temono che il processo di internalizzazione possa slittare.

Il 1° agosto si era svolto al Miur il tavolo tecnico con i sindacati, da cui erano emerse delle criticità relative soprattutto alla disparità tra il numero dei lavoratori e dei posti disponibili.

L’onorevole Luigi Gallo, in occasione dello sciopero nazionale indetto dalla Usb l’11 settembre, aveva rassicurato i lavoratori, confermando le assunzioni dal 1° gennaio.

Rassicurazioni sono arrivate anche dal Sottosegretario al Miur, De Cristofaro, il quale in una nostra intervista aveva riferito: “La reinternalizzazione dei lavoratori delle ditte esterne di pulizia è un impegno da completare e rendere concreto in tempi brevi. Vuol dire restituire alle scuole il personale adeguato e necessario per garantire la giusta vivibilità delle aule, per gli studenti e per gli stessi lavoratori. L’assunzione diretta oltretutto produrrà risparmi e garantirà maggiori qualità nelle istituzioni scolastiche“.

Requisiti assunzioni Ata

Le assunzioni Ata verranno effettuate sui posti accantonati, questi in totale sono 11.507 ((tabella E delle dotazioni organiche 2019/2022). Il concorso avverrà per titoli e colloquio, una volta terminato si stilerà una graduatoria a livello provinciale.

Ricordiamo i requisiti per partecipare al concorso, da definire con il decreto atteso: