Stop al cellulare in classe, “triplo delle bocciature per chi usa troppo il cellulare”, “bambini di 6 anni sui siti porno”. Petizione da oltre 100mila firme per “no smartphone sotto i 14 anni, no social sotto i 16” Di

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’estensione del divieto di smartphone anche agli istituti superiori, includendo l’utilizzo per scopi didattici.

Durante la trasmissione “Porta a Porta” su Rai1, il ministro ha confermato che verrà firmata una circolare ministeriale nelle prossime settimane, con validità dal prossimo anno scolastico. La misura rappresenta un ampliamento del provvedimento già in vigore da settembre 2024 per scuole primarie e medie, che secondo Valditara ha ottenuto “grande consenso da parte dei docenti, delle famiglie e sorprendentemente anche degli studenti”.

I dati allarmanti che giustificano la decisione

Il ministro ha presentato dati preoccupanti per sostenere la necessità del divieto totale. Tra le statistiche più significative emerge che il 38% dei ragazzi soffre di disturbi del sonno causati dall’uso del cellulare, mentre si registra il triplo delle bocciature tra gli studenti che fanno un uso smodato del dispositivo. Particolarmente allarmante il dato sui bambini di 6 anni che accedono a siti pornografici attraverso gli smartphone. Valditara ha rivelato, inoltre, di aver portato a Bruxelles una proposta di raccomandazione per vietare l’utilizzo del cellulare in tutte le scuole dell’Unione Europea, ricevendo il sostegno di Francia, Svezia e altri Paesi. Il ministro ha anche espresso sostegno per una proposta di legge bipartisan che vieterebbe l’uso dei social media sotto i 15 anni.

Il dibattito tra protezione e innovazione digitale

La decisione riaccende il confronto tra chi sostiene la necessità di proteggere i giovani dalla dipendenza tecnologica e chi critica l’approccio restrittivo. Il pedagogista Daniele Novara appoggia la misura, sottolineando che ha raccolto oltre 100.000 firme per una petizione che chiede il divieto degli smartphone sotto i 14 anni e dei social sotto i 16.

Dall’altro lato, esperti come il neuroscienziato Vittorio Gallese e il pedagogista Pier Cesare Rivoltella invitano a superare la “tecnofobia” nel libro “Oltre la tecnofobia”, sostenendo che la tecnologia non è intrinsecamente negativa ma dipende dall’uso consapevole che se ne fa. Gli autori propongono un approccio formativo basato sullo sviluppo di competenze di cittadinanza digitale piuttosto che su divieti generalizzati, evidenziando come lo smartphone possa rappresentare un potente strumento didattico se utilizzato correttamente.

