Stop al cellulare anche alle scuole superiori, c’è chi dice no. Il Trentino contro i divieti: “I regolamenti vanno resi autorevoli e fatti rispettare anche attraverso sanzioni”

Come ampiamente noto, il Ministro Giuseppe Valditara ha annunciato l’estensione del divieto di smartphone anche agli istituti superiori, includendo l’utilizzo per scopi didattici.

La circolare ministeriale sarà firmata nelle prossime settimane con validità dal prossimo anno scolastico, ampliando il provvedimento già in vigore da settembre 2024 per primarie e medie.

I dati presentati dal ministro sono preoccupanti: il 38% dei ragazzi soffre di disturbi del sonno causati dall’uso del cellulare, si registra il triplo delle bocciature tra gli studenti che fanno uso smodato del dispositivo, e risulta particolarmente allarmante l’accesso a siti pornografici da parte di bambini di 6 anni.

Valditara ha portato la proposta anche a Bruxelles, ricevendo il sostegno di Francia, Svezia e altri Paesi europei.

Il dibattito in Trentino: tra sostegno e perplessità

Non tutti sono d’accordo. In Trentino, ad esempio, si discute sui rischi per minori nell’uso di smartphone e computer. L’assessora all’istruzione Francesca Gerosa, che si è detta “ancora più convinta che non è ponendo divieti che si risolve il problema”.

Pur essendo “pienamente contraria” all’uso di telefoni durante le lezioni, Gerosa punta sulla regolamentazione attraverso i regolamenti scolastici: “Vanno valorizzati, resi autorevoli e fatti rispettare anche attraverso sanzioni”. L’assessora teme che inserire divieti in legge tolga autorevolezza alle scuole: “Se facciamo passare l’idea che i regolamenti non hanno peso, togliamo potere e autorevolezza alle scuole”.

Per questo ha annunciato un emendamento per privilegiare la regolamentazione rispetto al divieto, oltre a una modifica sulla fascia d’età che dovrebbe riguardare tutti i minori e non solo i bambini fino ai 12 anni.

