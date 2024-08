Stop ai grembiuli azzurro e rosa, ecco quello verde. La decisione in comune della Puglia: “Passo in avanti nella promozione dell’uguaglianza fin dalla tenera età” Di

Un piccolo grande cambiamento sta per arrivare nelle scuole dell’infanzia di Guagnano e Salice Salentino, in provincia di Lecce. Dal prossimo anno scolastico, i tradizionali grembiuli rosa per le bambine e azzurri per i bambini saranno sostituiti da un’unica divisa unisex di colore verde a quadretti.

Come segnala la stampa locale, la decisione, deliberata dal Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Salice Salentino/Guagnano e comunicata dal dirigente scolastico Michele Serra, nasce dalla volontà di promuovere l’uguaglianza di genere fin dalla tenera età, superando gli stereotipi di genere e creando un ambiente scolastico più inclusivo.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo da genitori e insegnanti, era stata proposta già lo scorso anno dalla Commissione “Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili” del Comune di Guagnano.

“La decisione di sostituire i grembiuli rosa e azzurri con un unico colore rappresenta un significativo passo avanti nella promozione dell’uguaglianza fin dalla tenera età”, ha dichiarato Giusi Ricciato, assessore e presidente della Commissione Pari Opportunità di Guagnano. “Questa scelta, oltre a rompere con gli stereotipi di genere, sottolinea l’importanza di creare una scuola inclusiva, dove ogni bambino/a si può esprimere liberamente”.

Il verde, colore simbolo della natura e della speranza, è stato scelto come simbolo di un nuovo inizio, di un ambiente scolastico dove tutti i bambini, a prescindere dal genere, possano sentirsi accolti e valorizzati per le proprie unicità.

L’iniziativa dell’Istituto Comprensivo di Salice Salentino/Guagnano rappresenta un esempio virtuoso di come la scuola possa e debba essere un luogo di promozione di valori come l’uguaglianza, il rispetto e l’inclusione, contribuendo a formare cittadini consapevoli e responsabili.

Il cambio di colore dei grembiuli, per ora, riguarderà solo i nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia, ma l’obiettivo è quello di estendere gradualmente la misura a tutti gli studenti nei prossimi anni. Un piccolo passo verso una scuola più giusta e inclusiva, dove ogni bambino possa sentirsi libero di essere se stesso.