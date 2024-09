Stop a costi extra in aereo per accompagnatori minori e persone con disabilità. Garante campano: “Vittoria diritto alla mobilità” Di

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, avvocato Paolo Colombo, ha espresso soddisfazione per la recente decisione del Consiglio di Stato. La sentenza respinge il ricorso presentato dalla compagnia aerea Ryanair contro l’obbligo di garantire posti contigui, senza costi aggiuntivi, agli accompagnatori di persone con disabilità e minori di 12 anni. Colombo ha ribadito che il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti, senza esclusioni.

Il contesto normativo: la normativa ENAC del 2021

Dal 2021, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha introdotto una norma che impone alle compagnie aeree operanti in Italia di assegnare gratuitamente posti vicini a minori e persone con mobilità ridotta insieme ai loro accompagnatori. Il mancato rispetto di tale norma può comportare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro per ogni violazione. I passeggeri possono segnalare eventuali disservizi tramite un modulo disponibile sul sito di ENAC.

La posizione di Ryanair e il ricorso al Consiglio di Stato

Ryanair aveva contestato la sentenza del TAR Lazio del novembre 2022, sostenendo che la normativa comunitaria non prevede un obbligo specifico per le compagnie aeree di garantire gratuitamente la vicinanza tra accompagnatore e minore. Secondo la compagnia, i costi tariffari rientrano nella libera scelta imprenditoriale, come previsto dall’art. 22 del Regolamento CE 1008/2008. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento dell’ENAC, rigettando il ricorso della compagnia low-cost.

La sicurezza come questione centrale

Il Consiglio di Stato ha ribadito che la vicinanza tra l’accompagnatore e il minore o la persona con disabilità rappresenta una questione di sicurezza, e non un servizio opzionale soggetto a costi extra. La sicurezza dei passeggeri deve essere garantita dalle compagnie aeree, senza che questa venga subordinata al pagamento di un supplemento.

La soddisfazione del Garante per i disabili

L’avvocato Paolo Colombo, in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, ha accolto con favore la decisione del Consiglio di Stato, sottolineando l’importanza di garantire il diritto alla mobilità per tutti i cittadini, senza discriminazioni o barriere economiche.