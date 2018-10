Stipendio, Udir: quanti soldi guadagneranno i dirigenti scolastici delle varie regioni

Comunicato UDIR – Il prossimo contratto si presenta come un contratto anomalo: non si era mai visto un contratto che, oltre agli aumenti, dà una diminuzione degli stipendi.

Inoltre, c'è una forte disparità tra le regioni. Anche ciò sarà oggetto di discussione durante i seminari Io Dirigente. Sicurezza, Salute, Retribuzione, Relazioni sindacali: prossimi incontri a Roma (scheda di adesione) e a Napoli (scheda di adesione). Durante le giornate di studio, il dirigente scolastico Pietro Perziani tra i formatori. Riportiamo, di seguito, la sua analisi.

Il DS Perziani, analizzando l’andazzo in tema di contratto, ha ipotizzato il cedolino dello stipendio dopo la firma del contratto e a regime nel 2020/2021:“per dare un’idea della situazione, riportiamo di seguito l’importo della retribuzione di posizione/quota variabile di un dirigente di seconda fascia; sarà possibile constatare come la situazione cambia parecchio in base alla regione:

REGIONE A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2020/2021 CAMPANIA 868,08 586,78 699,41 EMILIA ROMAGNA 1.123,28 759,28 591,5 LAZIO 964,75 652,12 696,53 PUGLIA 892,78 603,48 718,53 SARDEGNA 949,61 641,89 683,22 TOSCANA 1.006,28 680,2 678,54

Per dare un’idea più completa, riportiamo di seguito l’andamento della retribuzione di risultato:

REGIONE A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 A.S. 2020/2021 CAMPANIA 5.395,98 4.403,69 3.796,31 EMILIA ROMAGNA 8.823,58 3.195,08 3.748,75 LAZIO 4.399,28 2.997,33 3.795,45 PUGLIA 5.143,65 4.033,25 3.861,55 SARDEGNA 5.041,25 4.017,68 3.809,47 TOSCANA 4.722,11 3.188,74 3.826,43

Per l’a.s. 2020/2021 abbiamo fatto una media e di conseguenza le diversità tra regioni non sono eccessive.Abbiamo infine provato a semplificare al massimo, ponendoci la domanda che tutti si fanno: quali saranno gli aumenti mensili, considerando tutte le voci dello stipendio, al netto? Semplificando la massimo, questa la risposta:

REGIONE AUMENTI EMILIA ROMAGNA -169,15 TOSCANA 166,48 SARDEGNA 186,07 LAZIO 205,27 CAMPANIA 224,37 PUGLIA 234,77

Per cinque regioni gli aumenti si collocano intorno ai 200 euro, dai circa 160 della Toscana ai circa 230 della Puglia; addirittura incredibile la situazione dell’Emilia Romagna: nel 2020/2021, i dirigenti della Regione prenderanno circa 170 euro in meno rispetto ad oggi. Eppure sono stati stanziato 96 milioni lordo stato. Cercheremo di dare una spiegazione dopo la firma del contratto, ma adesso vogliamo ricordare che una bella parte della colpa ce l’ha il Miur che in questi anni ha tagliato 3.502,49 euro in media pro capite; dato che questi soldi non verranno restituiti con il contratto, li chiederemo al giudice del lavoro”.

