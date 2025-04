Stipendio Gennaio 2025: due Bonus in arrivo e le nuove opportunità della Cessione del Quinto NoiPa

Importanti aggiornamenti per Insegnanti, Presidi e Personale ATA.

In base alla nuova Manovra di Bilancio, il Cedolino NoiPA di gennaio 2025 potrebbe vedere l’accredito di due bonus, incrementando così il netto in busta paga dei lavoratori pubblici.

In questo articolo, dunque, analizzeremo nel dettaglio di cosa si tratta e quali potrebbero essere le incognite.

Per i dipendenti del comparto scuola in cerca di ulteriore liquidità immediata, inoltre, illustreremo le nuove opportunità offerte dalla Cessione del Quinto NoiPA, che garantisce tassi d’interesse tra i più bassi del mercato e zero spese.

(Cessione del Quinto NoiPA da 5.000 € a 75.000 €: qui il link al portale di richiesta )

Stipendio NoiPA Gennaio 2025: quali sono i Bonus?

Come accennato, nel mese di gennaio 2025, il Cedolino NoiPA per i dipendenti pubblici (e dunque anche per i lavoratori del comparto scuola) potrebbe vedere un incremento del netto in busta paga grazie all’accredito di due Bonus:

Bonus decontribuzione dicembre 2024

Questo bonus, pari al 6-7% del Cuneo fiscale del mese di dicembre, sarà erogato agli aventi diritto insieme allo stipendio di gennaio, sotto forma di arretrato a tassazione separata.

Bonus IRPEF di 83,33 €

Tale importo fa riferimento al Bonus fiscale annuale di 1.000,00 € (suddiviso in 12 rate) che andrà a sostituire la decontribuzione.

A tal proposito, però, c’è anche il rischio che il doppio bonus possa essere erogato solo a partire da febbraio.

Il passaggio da bonus contributivo a bonus fiscale, infatti, richiede modifiche tecniche al sistema NoiPA, che dovrebbero essere apportate nei tempi utili.

Tuttavia, come già enunciato altre volte, il meccanismo dei bonus e della decontribuzione influisce in modo limitato sul quinto cedibile, e quindi sulla possibilità di beneficiare dei vantaggi offerti dalla Cessione del Quinto NoiPA.

Simulazione Prestito NoiPA da 5.000 € a 75.000 €

Un’opportunità oltre i Bonus: la Cessione del quinto NoiPA

Come accennato, al di là dei vantaggi offerti da questi Bonus, cogliamo l’occasione per illustrare una soluzione molto diffusa – perché estremamente vantaggiosa – offerta dal Prestito NoiPA per Insegnanti, Presidi e ATA.

Tale forma di prestito è una soluzione dedicata esclusivamente ai dipendenti pubblici, che permette di ottenere liquidità immediata a tassi agevolati e zero costi, per realizzare progetti o sostenere spese impreviste.

Ecco tutte le caratteristiche e i vantaggi:

Importi elevati , fino a 75.000 € in base alla busta paga





, fino a in base alla busta paga Tassi bassi e fissi , grazie all’accordo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e istituti convenzionati





, grazie all’accordo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Rimborso sostenibile , da 24 a 120 mesi





, da 24 a 120 mesi Rata mensile fissa che non supera mai un quinto (il 20%) dello stipendio , trattenuta in automatico dalla busta paga (evitando ritardi ed insolvenze)





, trattenuta in automatico dalla busta paga (evitando ritardi ed insolvenze) Zero spese aggiuntive, commissioni o costi nascosti



Protezione per i familiari , grazie ad un’ assicurazione per rischio vita e perdita del lavoro inclusa nella rata





, grazie ad un’ inclusa nella rata Possibilità di richiedere il prestito anche con altri finanziamenti attivi

Per una visione più chiara, riportiamo di seguito una tabella di sintesi che mostra i vantaggi del Prestito in convenzione NoiPA rispetto ad altre forme di finanziamento.

Richiesta semplice, veloce e sicura (in 3 passi)

Richiedere una Cessione del Quinto in convenzione NoiPA è davvero semplice, veloce e sicuro.

La procedura è 100% online e avviene mediante SPID.

Ecco i 3 step per richiedere un finanziamento:

Accedi al Portale dedicato

Compila il modulo e invia la richiesta in pochi minuti

e invia la richiesta in pochi minuti Verifica e Conferma (riceverai un messaggio che conferma l’avvenuta richiesta)

Le 7 domande frequenti sulla Cessione del Quinto NoiPa

[Chi può chiedere una Cessione del Quinto in convenzione NoiPA?]

Il Prestito in convenzione NoiPA è dedicato esclusivamente ai dipendenti pubblici e statali, dunque anche ad Insegnanti, Presidi e Personale ATA.

[Come ripagherò il prestito ottenuto?]

Potrai ripagare il Prestito NoiPA garantito grazie alla Cessione del quinto, ossia mediante comode trattenute in busta paga per un importo mensile che non supera un quinto (il 20%) del tuo stipendio netto.

[Come sarà gestita la pratica e quali sono i tempi di approvazione?]



La pratica sarà gestita interamente online. I tempi di approvazione sono molto brevi grazie ad un sistema automatizzato collegato allo SPID.

Basterà fornire un documento di identità valido, il codice fiscale e le due ultime buste paga.

Inoltre, trattandosi di un prestito non finalizzato, non dovrai dichiarare i motivi per cui lo richiedi (Fatti salvi gli obblighi di cui al D.lgs. 231/07).

[Posso richiedere la Cessione del Quinto NoiPA se ho altri prestiti attivi?]

Sì, ma solo se hai rimborsato almeno il 40% degli altri prestiti.

[Posso chiedere la Cessione del Quinto NoiPA per estinguere altri finanziamenti?]



Sì. Potrai utilizzare la Cessione del Quinto NoiPA per estinguere finanziamenti preesistenti attraverso il Consolidamento debiti. Potrai migliorare la posizione finanziaria unendo le diverse rate in una sola più bassa e facile da pagare. Per maggiori informazioni leggi la nostra guida al Consolidamento .

[Posso accedere al prestito anche se ho avuto ritardi nei pagamenti?]

Sì. Se in passato hai avuto difficoltà coi pagamenti, puoi comunque accedere al Prestito garantito NoiPA.

[Quali sono i vantaggi di una Cessione del Quinto NoiPA rispetto ad altre forme di finanziamento?]

Rispetto ad altre forme di finanziamento, il Prestito in convenzione NoiPA offre numerosi vantaggi, tra cui: tassi di interesse fissi e più bassi; rimborso mediante comoda trattenuta in busta paga; copertura assicurativa inclusa e importi alti richiedibili (fino a 75.000 €, in base alla busta paga).