Stipendio docenti e ATA: più soldi in busta con taglio del cuneo fiscale 2025. A chi conviene rinunciare per evitare debito?

Taglio del cuneo fiscale: la redazione di Orizzonte Scuola ha organizzato una puntata speciale di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube) con Marco Santini, vice presidente Area Nord ANQUAP per spiegare per quali categorie di personale scolastico potrebbe essere conveniente rinunciare già entro il 25 maggio al bonus e per chi invece è meglio attendere.

Quali sono le principali novità riguardanti il taglio del cuneo fiscale per il personale scolastico a partire da giugno 2025?

La misura del taglio del cuneo fiscale, prevista dalla legge di bilancio 2025, entrerà in vigore a partire dalla mensilità di giugno. Tuttavia, la norma prevede un’applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2025, pertanto nel cedolino di giugno verranno riconosciuti anche gli arretrati da gennaio a maggio. Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti con redditi fino a 40.000 euro, suddivisi in due fasce:

Per redditi fino a 20.000 euro : si applica un bonus con percentuali decrescenti in base al reddito: 7,1% per redditi fino a 8.500 euro 5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro 4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro

: si applica un in base al reddito: Per redditi tra 20.001 e 40.000 euro : è prevista una ulteriore detrazione : 1.000 euro forfettari per redditi fino a 28.000 euro per redditi da 32.001 a 40.000 euro, la detrazione si calcola con la formula:

1.000 × (40.000 − reddito) / 8.000

: è prevista una :

Chi deve considerare la possibilità di rinunciare al bonus o alla detrazione?

La rinuncia è consigliata a chi prevede di superare i limiti di reddito indicati, per evitare di dover restituire le somme ricevute in sede di conguaglio fiscale nel 2026. Oltre allo stipendio base, vanno considerati:

Compensi da incarichi aggiuntivi (es. PON, PNRR, FMOF)

Posizioni economiche ATA

Eventuali prestazioni occasionali

La verifica può essere fatta anche confrontando il reddito indicato nella Certificazione Unica 2024.

Chi può effettivamente beneficiare del bonus o delle detrazioni?

Bonus fino a 20.000 euro : generalmente spetta ai collaboratori scolastici in fascia di anzianità 0-8-14 e ad altri operatori con stipendi annui inferiori a 20.000 euro.

: generalmente spetta ai collaboratori scolastici in fascia di anzianità 0-8-14 e ad altri operatori con stipendi annui inferiori a 20.000 euro. Ulteriore detrazione fino a 40.000 euro: possono beneficiarne assistenti amministrativi, tecnici e docenti con anzianità intermedie, part-time, o che lavorano solo alcuni mesi dell’anno.

I docenti a tempo pieno, già dalla prima fascia di anzianità, in genere superano i 20.000 euro annui e quindi non rientrano nel primo bonus.

Come si effettua la rinuncia o il ripristino dei benefici fiscali tramite il portale NoiPA?

Per effettuare la rinuncia:

Accedere a NoiPA con SPID. Entrare nella sezione Servizi > Stipendiali > Gestione benefici fiscali. Selezionare la voce del bonus da cui si vuole rinunciare (art. 1, comma 4, legge 207/2023). Spuntare il campo per la rinuncia e cliccare su Avanti. Il sistema confermerà l’operazione.

È possibile anche effettuare il ripristino del beneficio in qualsiasi momento, seguendo la stessa procedura ma selezionando la voce per il ripristino.

Quali sono le scadenze da rispettare per la rinuncia ai fini del recupero degli arretrati?

Per far sì che la rinuncia abbia effetto retroattivo da gennaio a maggio, è necessario inserirla entro il 25 maggio 2025. Se la rinuncia viene effettuata dopo tale data, avrà effetto solo dalla mensilità di giugno in avanti.

Conclusioni e raccomandazioni operative

È fondamentale che ciascun dipendente della scuola verifichi attentamente il proprio reddito complessivo, considerando non solo lo stipendio ma anche ogni altra forma di compenso. In base a questa verifica, potrà valutare se mantenere o rinunciare ai benefici fiscali, evitando conguagli negativi in fase di dichiarazione dei redditi.

Si raccomanda di consultare le tabelle stipendiali allegate al CCNL 2019/2021:

Tabelle E1-E5 per il personale ATA

per il personale ATA Tabella B1 per il personale docente

Questa analisi è essenziale per evitare errori che, come nel caso del bonus Renzi, hanno generato rimborsi fiscali anche consistenti nei mesi successivi.

Chi accede a NoiPA con SPID deve effettuare ulteriori passaggi di sicurezza?

Sì. Chi accede al portale NoiPA con SPID di secondo livello deve inserire un codice OTP (One Time Password) ricevuto tramite l’applicazione NoiPA per completare l’operazione di rinuncia o ripristino del beneficio fiscale. Invece, chi utilizza un SPID di terzo livello, come nel caso dei DSGA che accedono tramite il portale SIDI, non deve inserire ulteriori OTP, in quanto questo tipo di autenticazione già garantisce il livello di sicurezza richiesto.

Chi ha un reddito lordo di 38.000 euro deve rinunciare all’ulteriore detrazione?

Se il reddito lordo annuo è pari a 38.000 euro, si rientra nella fascia 32.001 – 40.000 euro e spetta quindi l’ulteriore detrazione parziale, calcolata con la formula:

1000 × (40.000 − reddito) / 8.000

Nel caso specifico:

1000 × (40.000 − 38.000) / 8.000 = 250 euro

È consigliabile valutare se si prevedono altri compensi (es. progetti PNRR, funzioni strumentali, incarichi integrativi, prestazioni occasionali), che potrebbero far superare la soglia dei 40.000 euro. In tal caso, è opportuno rinunciare all’ulteriore detrazione per evitare conguagli negativi.

I redditi considerati per il calcolo sono lordi o imponibili?

I redditi da considerare sono quelli lordi, inclusi quelli derivanti da incarichi retribuiti come dipendenti pubblici, oltre ad eventuali redditi professionali autorizzati.

I redditi da libera professione autorizzata incidono sul calcolo?

Sì. Se un docente ha ricevuto l’autorizzazione a svolgere attività libero professionale, il relativo reddito andrà sommato al reddito da lavoro dipendente nella dichiarazione annuale, e potrebbe comportare la perdita del diritto al bonus o alla detrazione, generando un conguaglio negativo.

Si ha diritto alla detrazione anche se si rinuncia al bonus?

Sì. Il bonus e la detrazione sono distinti. Il bonus spetta fino a 20.000 euro, la detrazione da 20.001 a 40.000 euro. Se si prevede di superare i 20.000 euro, conviene rinunciare al bonus, ma non alla detrazione, che può comunque essere applicata in automatico se spettante.

Chi rientra nei 40.000 euro cosa deve aspettarsi nel cedolino di giugno?

Chi ha un reddito lordo fino a 40.000 euro riceverà nel cedolino di giugno:

L’ ulteriore detrazione : 1.000 euro se sotto i 28.000; decrescente da 32.001 a 40.000 euro

: 1.000 euro se sotto i 28.000; decrescente da 32.001 a 40.000 euro Gli arretrati da gennaio a maggio 2025

Sono pochi i dipendenti scuola sotto i 20.000 euro?

Sì, in genere ne fanno parte solo:

Collaboratori scolastici nelle prime fasce

Operatori delle aziende agrarie

Personale part-time o supplente con prestazioni ridotte

Conviene rinunciare se non si è ancora compilato il 730?

Dipende. Se la situazione reddituale è stabile e simile all’anno precedente, si può stimare il reddito utilizzando la CU (Certificazione Unica). In caso di dubbio o se si è vicini alle soglie, è prudente rinunciare per evitare di ricevere somme da restituire, e successivamente ripristinare il beneficio una volta chiarita la posizione fiscale.

Chi ha un reddito tra i 20.000 e i 30.000 euro deve rinunciare?

No. In questo caso spetta l’ulteriore detrazione di 1.000 euro annui. Se il reddito previsto è stabile entro questa fascia, non è necessario rinunciare. Il bonus invece non sarà applicato, poiché si è superata la soglia dei 20.000 euro.

Se si rinuncia e poi si ha diritto, si può recuperare l’importo in fase di dichiarazione dei redditi?

Sì. Se si rinuncia e poi si ripristina in tempo utile, o se in fase di conguaglio il sistema rileva che si ha diritto, il beneficio verrà comunque riconosciuto sotto forma di conguaglio positivo.

Il reddito del coniuge va considerato per il calcolo del bonus?

No. Il bonus e la detrazione si calcolano esclusivamente sul reddito personale del lavoratore.

I redditi da affitto concorrono al calcolo?

Dipende dal tipo di contratto. Ad esempio, i redditi da locazione con canone libero concorrono alla formazione del reddito complessivo. Per casi specifici è consigliabile rivolgersi a un CAF o consulente fiscale.

Chi ha un reddito tra 20.000 e 30.000 euro deve rinunciare al bonus?

Se il reddito derivante esclusivamente dallo stipendio scolastico rientra nella fascia 20.001 – 32.000 euro, non è necessario rinunciare al bonus, perché non verrà applicato automaticamente. In questo caso, sarà applicata l’ulteriore detrazione di 1.000 euro. Tuttavia, per maggiore prudenza, si consiglia comunque di effettuare la rinuncia al bonus accedendo al portale NoiPA: non comporta alcuna conseguenza negativa e garantisce di evitare eventuali applicazioni errate in presenza di compensi aggiuntivi non noti al sistema.

È importante ricordare che NoiPA, cioè il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), conosce solo i redditi da lavoro corrisposti direttamente tramite il portale. Non può considerare eventuali compensi accessori, incarichi da altri enti o prestazioni occasionali, che devono essere valutati direttamente dal dipendente.

È necessario dichiarare esplicitamente di avere diritto al bonus o alla detrazione?

No. Non è necessaria alcuna dichiarazione o richiesta. Il sistema NoiPA calcola automaticamente l’eventuale spettanza del bonus (per redditi fino a 20.000 euro) o dell’ulteriore detrazione (per redditi da 20.001 a 40.000 euro) sulla base dei dati reddituali noti. L’unico intervento richiesto da parte del dipendente è, eventualmente, la rinuncia al beneficio per evitare conguagli negativi futuri, nel caso in cui si preveda di superare le soglie previste.

