Stipendi, ripristino del primo gradone dopo 3 anni di servizio: emendamento Anief al decreto legge PA 25/2025, tre settimane fa anche la Cassazione ha detto che discrimina centinaia di migliaia di neo-assunti dal 2010

“Gli aumenti automatici del personale docente e Ata devono cambiare: vanno aumentati di numero, scattare massimo ogni 4 anni e prima di tutto va ripristinato il primo “gradone” inopinatamente sottratto quasi tre lustri fa con la compiacenza delle altre organizzazioni sindacali rappresentative”.

Così si è espresso oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, nel presentare, durante l’assemblea sindacale svolta con i lavoratori della Sardegna, l’emendamento al decreto legge PA 25/2025 specifico sul ripristino del primo gradone stipendiale (fascia 3-8 anni di anzianità di servizio) negli scatti di anzianità per neo-assunti. La richiesta è stata suggerita dalla stessa giovane rappresentanza sindacale e già anche presentata all’interno della piattaforma di punti da introdurre nel rinnovo del contratto 2022-2024: il sindacato, infatti, si batterà in tutte le sedi per dimostrare la scorrettezza totale, verso i lavoratori della scuola, nell’operare la rimozione dello stesso primo “gradone” stipendiale nel CCNI 2011 e nel CCNL 2016-2018.

“La nostra istanza – spiega ancora Marcello Pacifico, leader dell’Anief – si regge anche a seguito della vittoria ottenuta in Corte di Giustizia Ue, e anche della recente sentenza della Cassazione, del 7 marzo scorso, la numero 6138, che si è espressa in modo definitivo sull’applicabilità della clausola di salvaguardia dell’articolo 2 del CCNL 4 agosto 2011 ai docenti che risultavano in servizio con contratto a tempo determinato alla data del 1° settembre 2010, poi assunti in ruolo successivamente: nello specifico, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto a mantenere la fascia stipendiale 3-8 anche qualora il servizio pre-ruolo sia stato computato in base alla fictio iuris dell’art. 489 del d.lgs. 297/1994 e abbia quindi permesso il raggiungimento dell’anzianità minima tramite almeno 180 giorni di servizio o incarichi dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni”.

“La Corte – ha aggiunto Pacifico – ha definitivamente riconosciuto l’illegittimità di una discriminazione che ha penalizzato centinaia di migliaia di insegnanti. Continueremo a vigilare affinché venga applicata concretamente. È un punto di svolta nella tutela dei diritti economici del personale docente”, ha dichiarato il leader del giovane sindacato. A questo punto, ha continuato Pacifico, “i docenti interessati potranno presentare richiesta di differenze retributive maturate, tenendo conto del limite di prescrizione quinquennale”. Secondo i legali di Anief, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, la decisione rappresenta un riconoscimento pieno del principio di parità di trattamento tra personale di ruolo e precario.