Stipendi personale scolastico ad Aprile attesi aumenti e arretrati, media di 333 euro. Pacifico (ANIEF): sotto di 6mila euro rispetto a funzioni centrali Di

Nel corso di aprile, circa un milione e 250mila lavoratori tra docenti e ATA dovrebbero percepire due aumenti stipendiali, in attesa del rinnovo del contratto collettivo 2022-2025. Il primo adeguamento riguarda l’indennità di vacanza contrattuale, prevista dalla normativa per compensare i ritardi nella firma del contratto. Tale voce equivale allo 0,5% dello stipendio lordo mensile e si aggiunge a due precedenti incrementi: +3,35% riferito al biennio 2024-2025 e un ulteriore +0,5%, che tiene conto della mancata sottoscrizione del contratto relativo al triennio anteriore.

Il recupero degli arretrati sul taglio del cuneo fiscale

Un secondo intervento economico è connesso a un importo forfettario attribuito al personale scolastico, in relazione al taglio del cuneo fiscale stabilito dal Governo. Sebbene la misura fosse destinata a ridurre il carico fiscale, sono emersi ritardi nella sua attuazione, con conseguenze temporanee sulle retribuzioni mensili. Secondo quanto riportato da fonti specializzate, NoiPA dovrebbe procedere al pagamento degli arretrati, la cui entità varia in base alla fascia di reddito. Per docenti e ATA, si stima una media di 333 euro.

Il sindacato Anief e le osservazioni sulle cifre riconosciute

Le dichiarazioni di Marcello Pacifico

Il presidente nazionale di Anief, Marcello Pacifico, ha evidenziato un disallineamento tra gli importi erogati e quelli attesi, tenuto conto dell’incremento del costo della vita registrato nel triennio trascorso. Durante un’assemblea in Piemonte ha affermato: “Per recuperare la quota proporzionale all’inflazione certificata dal MEF (+14,5%) – ha dichiarato Pacifico – è necessario inviare una diffida. Questa servirebbe a interrompere la prescrizione per il recupero del 3,4% a regime mensile e oltre 4.000 euro di arretrati, in vista di un possibile ricorso giurisdizionale.”

Considerazioni sul divario retributivo tra comparti pubblici

Pacifico ha inoltre richiamato l’attenzione sullo scarto salariale tra il personale scolastico e quello delle Funzioni centrali dello Stato, pari a circa 6.000 euro l’anno. Ha osservato: “Occorrono risorse strutturali – ha sottolineato – per correggere uno squilibrio che si è creato in seguito ad accordi poco favorevoli. Prima del contratto del 2018, erano gli altri ministeriali a guadagnare meno di quelli della scuola.”

Ha poi espresso l’auspicio che alcuni emendamenti al decreto legge PA 25/2025 possano introdurre nuove indennità per docenti e ATA, con l’obiettivo di ridurre le disparità retributive all’interno della pubblica amministrazione.