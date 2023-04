Stipendi, in Germania 3 mila euro di indennità contro l’inflazione e 200 euro di aumenti mensili. Anief rilancia il recupero dell’indennità di vacanza contrattuale

Fa un certo effetto apprendere certe notizie: in Germania agli statali sta per essere assegnato un bonus anti-inflazione di 3 mila euro, più un aumento di 200 euro in busta paga. Secondo quanto riporta oggi il più importante quotidiano italiano di finanza, Il Sole 24 Ore, la doppia disposizione è la risposta del governo tedesco, ufficializzata ieri 22 aprile, alla “controversia di mesi che ha provocato numero scioperi e paralizzato i trasporti”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che la distanza di trattamento dei lavoratori tra i Paesi moderni rispetto all’Italia si sta sempre più allungando: “Mentre la Germania dispone importanti indennità fisse e transitorie – dice il sindacalista autonomo – , il governo in Italia procede soltanto con 460 euro medi e niente soldi per il rinnovo del contratto. Intanto, il Documento di economia e finanza appena approvato non solo non contiene investimenti finalizzati a proteggere gli stipendi dei lavoratori, ma prevede alla lunga altri tagli, ad iniziare dalla solita defenestrata Istruzione. Ecco perché la questione degli stipendi sotto pure l’inflazione verrà portata da Anief alla Consulta: per il personale del comparto Istruzione e Ricerca, l’Anief si è anche costituita nel ricorso promosso dalla regione Liguria. Inoltre, rimane sempre in piedi – conclude Pacifico – la campagna di recupero dell’indennità di vacanza contrattuale piena (che porterà almeno altri mille euro in più) promossa sempre dal nostro sindacato.

L’Anief ricorda che in più di 3 mila lavoratori della scuola, docenti e Ata, hanno già aderito alla campagna di recupero dell’indennità di vacanza contrattuale, prevista per legge e non per concessione governativa: la norma impugnata è, nello specifico, il comma 332 unitamente al comma 330 dell’articolo 1 della legge 197/2022. Adesioni ancora aperte al seguente link.