Stipendi differenziati, la storia di Nicoletta: “I prezzi sono gli stessi al Nord e al Sud. L’attenzione è rivolta anche al pacco di pasta che si consuma” Di

Il governo italiano ha recentemente dato il via libera a un ordine del giorno che propone una differenziazione degli stipendi nella pubblica amministrazione, sottolineando una “quota variabile” di salario per i dipendenti pubblici, soprattutto nel settore dell’istruzione.

La proposta mira a considerare le variazioni del potere d’acquisto nelle diverse regioni italiane. Tuttavia, tale iniziativa ha suscitato preoccupazioni riguardo alla possibilità di discriminazioni territoriali.

Il sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon, ha espresso sostegno a questa iniziativa, sottolineando il valore principalmente indicativo dell’ordine del giorno. L’approvazione rappresenta un successo significativo per la Lega, confermando il sostegno del governo alla loro proposta.

A La Repubblica interviene Nicoletta, docente di 47 anni, in una scuola media di Bari. L’insegnante esprime la sua indignazione riguardo all’ipotesi di “gabbie salariali” territoriali. Secondo lei, la proposta non solo non risolve i problemi esistenti, ma potrebbe aggravarli. La docente evidenzia la necessità di rivalutare il ruolo dell’insegnante in Italia, mettendo in discussione l’idea che il costo della vita sia più elevato al Nord.

Nicoletta, confrontando la situazione con quella di sua sorella che insegna in Lombardia, non trova significative disparità nei costi di vita tra il Nord e il Sud Italia. La sua esperienza personale evidenzia come le spese familiari siano un problema comune, indipendentemente dalla regione.

Un aspetto cruciale sollevato da Nicoletta è la differenza nei servizi garantiti dagli istituti scolastici tra il Nord e il Sud Italia. Mentre nel Nord esistono maggiori opportunità, come le attività a tempo pieno, in regioni come la Puglia, queste sono ancora limitate. La situazione spesso costringe le famiglie meridionali a dipendere da supporto esterno o da un doppio reddito per gestire le esigenze dei figli.

Stipendi docenti differenziati, Sasso spiega: “La parità retributiva non viene meno, si tratta di trattamenti economici accessori. Non vedo nessuno scandalo” [INTERVISTA]