Stipendi, a giugno +400 euro: rimborso per il taglio del cuneo fiscale raggiunto dopo la diffida Anief che chiede 2 miliardi nelle prossime Leggi di Bilancio per aumenti ulteriori di 500 euro mensili dal 2030 e parità retributiva PA Di

L’applicazione del taglio del cuneo fiscale e i relativi arretrati prodotti da gennaio a maggio, dovrebbero portare ai dipendenti statali i relativi rimborsi nelle buste paga di giugno 2025. Dei rimborsi e aumenti dovrebbe beneficiare anche gli insegnanti e il personale Ata della scuola, quindi oltre un milione di dipendenti dell’Istruzione: secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, si tratterebbe di circa 400 euro netti in più medi a dipendente.

Il sindacato Anief, che per via di tali ritardi e applicazioni inadeguate delle indennità aveva diffidato il Ministero dell’Economia e delle Finanze nei giorni scorsi, adesso rilancia: “Ora il Governo – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, aderente a Cisal che in settimana ha svolto sul Documento di finanza pubblica 2025 una audizione – nella prossima Legge di Bilancio cambi i criteri di riparto delle risorse e garantisca la parità retributiva tra il personale scolastico e quello degli Funzioni centrali dello Stato. Perché servono 2 miliardi all’anno per arrivare al pareggio nel 2030 al termine delle tre tornate contrattuali, così da garantire aumenti ulteriori di 500 euro mensili e colmare attuale gap retributivo tra personale scolastico e il resto della pubblica amministrazione”.