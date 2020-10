STEM nello spazio: al via i corsi di formazione gratuiti erogati da ESERO Italia finanziati dall’Agenzia Spaziale Europea

Dopo il successo dello scorso anno, ESERO Italia offre attività formative per l’a.s 2020/2021, riconosciute per la formazione docenti. ESERO è il principale progetto educativo dell’Agenzia Spaziale Europea, che utilizza lo spazio come contesto potente e stimolante per l’insegnamento e l’apprendimento delle materie curriculari STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica). Lo spazio non è in sé materia di insegnamento, quanto un ambiente che mette a disposizione modelli reali di metodologia scientifica contemporanea, collaborazione multidisciplinare, accesso a dati scientifici all’avanguardia, e a strutture e ruoli professionali nel campo STEM. Grazie all’utilizzo di una didattica innovativa, ESERO mira allo sviluppo di conoscenze e competenze nel campo della scienza e della tecnologia con lo scopo di contribuire ad attrarre i giovani a studi e carriere tecnico-scientifiche, in particolare nel settore spaziale, e ad educare le nuove generazione al pensiero critico ed autonomo come valore sociale. La nostra formazione ha tre obiettivi fondamentali:

Introdurre l’approccio investigativo e il contesto di riferimento relativo allo Spazio

Attivare esperienze hands-on anche a distanza

Verificare tramite attività svolte con gli alunni la validità delle proposte didattiche offerte dal corso

Quest’anno sarà possibile seguire i corsi ESERO come singoli moduli di 7/10 ore (totalmente gratuiti) o all’interno di una formazione più ampia di 20/30 ore (con un piccolo contributo pagabile con la carta docente). Quest’anno i corsi saranno proposti prevalentemente in modalità online a causa delle regole sul distanziamento sociale ancora attive. Solo in alcuni casi, qualora le condizioni lo permettessero alcune attività saranno svolte in presenza. I corsi sono erogati da ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali), promotrice del progetto ESERO Italia. L’ANISN è un’associazione non profit con personalità giuridica iscritta nel Registro delle Persona Giuridiche della Prefettura di Napoli – U.T.G. n. 1496, qualificata per la formazione degli insegnanti DM. 177/00 articolo 4 – Direttiva n° 90/03 art. 6, 7 e accreditata quale soggetto proponente di iniziative per la valorizzazione delle eccellenze D.L 29 dicembre 2007, n. 262, D.M 28/7/2008, con prot. N°1877(GG/5)/R.U./U del 27/02/2009 e D.D n.726 del 9 luglio 2015.