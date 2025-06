“Stefano”, l’app che rompe la bolla dell’esclusione: “Mia figlia parlava di un compagno straniero sempre solo” Di

Dall’incontro tra tecnologia, memoria e impegno civile nasce un progetto destinato a rivoluzionare l’inclusione scolastica. “Stefano” è una web app no-profit che porta il nome di Stefano Pasqualin, socio e amico di Emanuele Marchiori scomparso prematuramente, e rappresenta una risposta concreta alle sfide dell’integrazione educativa.

L’intuizione di un padre diventa innovazione sociale

“Mia figlia raccontava di un compagno appena arrivato, straniero. Non parlava italiano. Era sempre solo, sembrava ‘in una bolla’. Mia figlia ha usato proprio queste parole. Allora ho pensato: e se quella bolla potessimo romperla?”, racconta Emanuele Marchiori, imprenditore e fondatore dell’agenzia Copilots, specializzata in tecnologie AI e digital transformation.

L’idea di Stefano nasce proprio da questa osservazione quotidiana: una piattaforma innovativa pensata per supportare studenti stranieri, bambini con DSA, ADHD, disturbi del linguaggio, disprassia e tutti coloro che faticano a seguire i contenuti standard delle lezioni. La web app, basata sul motore AI proprietario PaideIA, non genera contenuti da zero né sostituisce l’insegnamento: semplifica, riformula e accompagna.

Tecnologia inclusiva: dalla traduzione al Braille

Stefano trasforma ogni lezione registrata in contenuto accessibile e interattivo. Il sistema contestualizza l’argomento didattico, arricchisce con mappe concettuali dinamiche, trasforma in audio nella lingua madre dello studente o in versione semplificata per DSA. La piattaforma è integrata con CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), che permette di tradurre in tempo reale il parlato in immagini (pittogrammi) per favorire la comprensione anche nei casi più complessi.

Le nuove versioni in arrivo includeranno funzionalità avanzate: creazione automatica di esercizi interattivi, supporto alla matematica per bambini con discalculia, esportazione in formato BRT (Braille) per la stampa con dispositivi dedicati e tecnologia assistiva con eye-tracking e sintesi vocale in tempo reale per chi non può comunicare verbalmente.

Attualmente “Stefano” è attivo in quattro Istituti Comprensivi e due comuni del Veneto, offerto gratuitamente a scuole di Stra, San Pietro di Stra, Fiesso d’Artico, Dolo, Sambruson, Arino e Bassano del Grappa, oltre agli uffici dei Servizi Sociali di Dolo e Stra. Una versione a pagamento è prevista solo per sostenere i costi infrastrutturali, mantenendo lo spirito di servizio alla comunità.