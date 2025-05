Stati generali dell’infanzia e dell’adolescenza: “Lo schermo per i bambini è un’allucinazione. Bisogna educare alla noia e all’attesa” Di

Nella seconda giornata degli Stati Generali dell’infanzia e dell’adolescenza, organizzata presso il DAMA – Tecnopolo Data Manifattura di Bologna – i partecipanti hanno discusso delle sfide poste dall’uso delle tecnologie digitali da parte dei minori.

L’assessora Isabella Conti ha segnalato l’emergere di problematiche legate allo sviluppo infantile e adolescenziale. “Negli ultimi 10 anni ho osservato un incremento dei disturbi del linguaggio, dell’attenzione, dell’apprendimento”. Conti ha invitato a indagare sulle cause profonde di questi fenomeni e ha proposto di coinvolgere tutta la comunità educante in un nuovo patto sociale: “Serve un nuovo patto sociale per il bene dei nostri ragazzi”.

Un uso consapevole del digitale

Il dibattito ha affrontato la diffusione pervasiva dei dispositivi digitali e ha messo in evidenza la necessità di sviluppare un modello educativo capace di orientare il loro utilizzo. È stato proposto di introdurre una sorta di “patente digitale” per formare prima gli adulti e, attraverso il loro esempio, guidare i più giovani. L’educazione digitale è stata indicata come prioritaria per contrastare fenomeni come ludopatia, pornografia e cyberbullismo.

L’attenzione ai più piccoli

Nel confronto, è emersa una posizione condivisa sull’opportunità di limitare l’esposizione digitale nei primi anni di vita. Per i bambini sotto i tre anni, è stato affermato che lo schermo “è un’allucinazione” e può rappresentare un’esperienza priva di senso, in quanto manca una sufficiente base di esperienze concrete del mondo reale.

Il ruolo della scuola e della formazione

La scuola è stata riconosciuta come presidio fondamentale per promuovere il benessere digitale. L’educazione alla noia e all’attesa è stata proposta come strumento utile per sviluppare la capacità di gestire l’ansia e favorire una crescita sana.