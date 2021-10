Sport alla primaria, in pubblicazione le graduatorie provvisorie dei tutor Di

Per l’anno scolastico 2021/2022, Sport e salute S.p.A. – d’intesa con la Sottosegretaria per lo Sport – e il Ministero dell’istruzione (MI), promuovono il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”. Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie dei tutor. Le domande sono scadute lo scorso 5 ottobre.

A pubblicare gli elenchi graduati provvisori sono al momento l’Usr Puglia, l’Usr Molise, l’Usr per la Toscana, l’Usr per il Piemonte, quello per la Liguria e l’ufficio di Trento. Si consiglia ai candidati di controllare pertanto l’Usr di proprio interesse e gli uffici scolastici provinciali.

I Tutor che riscontrino differenze tra quanto da loro stessi inserito nel portale (documentato dalla ricevuta rilasciata dal portale al termine dell’inserimento) e il punteggio attribuito nell’elenco graduato provvisorio potranno inviare la

richiesta di rettifica entro i termini indicati.

Il progetto

Il Progetto è l’evoluzione di “Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni ed è rivolto a tutte le classi di scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria

Incarico e compensi

L’incarico del tutor decorrerà dalla data di apposizione delle firme di entrambe le parti sul contratto (Tutor e Sport e salute) e avrà termine il 30 giugno 2022.

Al Tutor potranno essere assegnate da un minimo di 10 classi fino ad un massimo di 20 classi.

Il compenso per le prestazioni è determinato in € 15,00 per ora, omnicomprensivi, a fronte di un impegno di 1 ora a settimana di attività in copresenza con il docente titolare per ciascuna classe 4^ e 5^ assegnata, secondo il calendario presente nella piattaforma di Progetto, oltre a 15 ore trasversali annue previste per ciascun Plesso.

Avviso