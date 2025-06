Specializzati sul sostegno ma precari. Ministro, renda il merito davvero tale. Lettera Di

Inviata da Chiara Patuano – Egregio Ministro, non avrei mai pensato di doverLe scrivere, ma sento oggi il bisogno urgente di far sentire la mia voce. Ho 30 anni e alle spalle cinque annualità di servizio nella scuola pubblica. Sono specializzata sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, abilitata su materia nella classe di concorso A-18, ho conseguito un master in gestione delle risorse umane e sto attualmente concludendo un dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Genova.

Lettera aperta sul precariato e la condizione dei docenti specializzati sul sostegno

A settembre tornerò in classe, ma senza alcuna certezza sul mio futuro.

Mi chiedo: cosa ne sarà di me e di tanti altri docenti nella mia stessa condizione? Perché, nonostante il percorso lungo, oneroso e impegnativo che abbiamo affrontato, dobbiamo ancora vivere nell’incertezza? Perché ogni anno dobbiamo attendere luglio/agosto per sapere se l’algoritmo delle supplenze sarà “clemente” con noi? Perché, nonostante i titoli acquisiti, dobbiamo continuare a vivere una condizione di instabilità che ci impedisce di progettare la nostra vita?

Vivo in Liguria, una regione dove da due anni i docenti specializzati sul sostegno non riescono a entrare in ruolo da GPS, nonostante ci siano centinaia di posti vacanti che purtroppo non vengono mai destinati alle immissioni in ruolo. Attualmente, più di 300 di noi, con titolo di specializzazione, lavorano ogni anno da precari, senza alcuna garanzia per il futuro.

Nel frattempo, si continua a promuovere l’attivazione di nuovi percorsi di specializzazione tramite INDIRE. Mi chiedo con grande amarezza: che senso ha formare nuove figure professionali se non si riesce nemmeno a stabilizzare chi è già formato e in servizio da anni?

La mia non vuole essere una critica alla qualità dei percorsi proposti — anzi, ben vengano le nuove opportunità di formazione — ma è urgente trovare prima una soluzione concreta per noi docenti precari, che da anni garantiamo il funzionamento del sostegno nelle scuole.

Inoltre, se posso permettermi, ritengo che limitare i nuovi corsi a una sola modalità online ne riduca fortemente l’efficacia formativa. Il TFA sostegno è stato per me un’esperienza fondamentale: non solo per le competenze acquisite, ma anche per il confronto umano, il lavoro sul campo, i legami con colleghi e docenti, e l’opportunità di vivere una formazione vera, fatta anche di ascolto, relazione e presenza.

Nel frattempo, molti di noi sono costretti a conseguire anche l’abilitazione su materia, non per scelta, ma per paura di restare esclusi perfino dalle supplenze. Il costo di questi percorsi è elevatissimo: io ho già speso più di 5.000 euro tra TFA e abilitazione, mentre percepisco una borsa di dottorato di appena 1.200 euro al mese. Se riesco ad andare avanti, è grazie al sostegno dei miei genitori. Ma chi non ha questa fortuna? Chi non ha una famiglia alle spalle, che prospettiva ha?

E poi c’è il tema della continuità didattica, tanto sbandierata, ma nei fatti disattesa. Come si può garantire stabilità agli alunni con disabilità, se i docenti formati e specializzati vengono lasciati nel limbo del precariato per anni? Come può esserci continuità se ogni anno dobbiamo cambiare scuola, città, classe, studenti?

La scuola ha bisogno di stabilità. I ragazzi e le famiglie hanno bisogno di punti di riferimento. Noi abbiamo bisogno di un futuro.

Ministro, le chiedo con rispetto ma con forza: cambi questo sistema. Renda il merito davvero tale. Offra prospettive concrete a chi ha investito anni della propria vita nella formazione, nella ricerca, nell’insegnamento. Dia un segnale a chi, come me, continua a credere nella scuola pubblica, nonostante tutto.

Con la speranza che le mie parole non restino inascoltate, La saluto cordialmente.