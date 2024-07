Specializzati all’estero su sostegno, collocati in prima fascia ma non possono accedere alle immissioni in ruolo: possibile presentare ricorso Radamante-Anief fino al 7 agosto

Perché i docenti specializzati su sostegno all’estero e collocati in prima fascia Gps non possono accedere alle immissioni in ruolo? Se il loro titolo, in attesa del riconoscimento definitivo, è valido per le supplenze, allora per quale motivo non è utile alla stipula di contratti a tempo indeterminato? A chiederlo è l’associazione Radamante, che ha deciso anche di ricorrere al giudice per tutelare gli interessi di questi precari ingiustamente esclusi delle immissioni in ruolo.

Il ricorso riguarda, dunque, gli specializzati all’estero esclusi dalla procedura di immissione in ruolo da prima fascia GPS sostegno: si tratta di in ricorso collettivo al Tar del Lazio per l’individuazione di docenti specializzati all’estero inserito con riserva in attesa di riconoscimento del titolo. I requisiti del ricorso sono i seguenti: avere svolto all’estero un corso di specializzazione, con il titolo in attesa di riconoscimento. Questi precari – spiegano da Radamante – verranno esclusi dalle immissioni in ruolo dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e per noi non è giusto: abbiamo buoni motivi per ricorrere in tribunale”.

Le modalità di preadesione al ricorso sono le seguenti:

– espletare la procedura di iscrizione a Radamante o ANIEF.

– Inviare entro il 7 agosto 2024 per raccomandata a/r o PEC all’Ufficio Scolastico Regionale e all’Ambito Territoriale Provinciale di inserimento in GPS l’istanza predisposta da RADAMANTE, conservandone una copia unitamente alla ricevuta di spedizione della raccomandata.

– Inviare a RADAMANTE i mandati per il legale e la documentazione indicata nel memorandum da scaricare al termine dell’adesione on line