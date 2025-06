Spazio ai piccoli, i disegni dei bambini in degenza inviati nello spazio. Il progetto Di

È stato presentato a Roma il progetto Spazio ai piccoli, una nuova iniziativa promossa dalla Fondazione Scriptorium Foroiuliense in collaborazione con la Fondazione Burlo Garofolo, l’Aeronautica Militare e la Regione Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è stato quello di raccogliere i disegni realizzati dai bambini in degenza presso l’Ospedale Pediatrico Burlo Garofolo di Trieste e inviarli nello spazio, trasformandoli in un messaggio collettivo di pace e condivisione.

Un’iniziativa che parte dall’ascolto

L’idea del progetto ha preso forma a partire da una riflessione espressa direttamente dai piccoli pazienti: “Perché non possiamo vivere in pace?”. Questo interrogativo ha ispirato la creazione di un libretto illustrato, che raccoglie immagini simboliche non firmate, proprio per sottolineare l’assenza di confini o di possesso. Secondo Gabriele Cont, presidente della Fondazione Burlo Garofolo, il progetto è nato per offrire uno spazio di espressione autentica ai bambini e trasmettere il loro bisogno di armonia.

Il contributo delle istituzioni

Alla presentazione ufficiale ha preso parte anche la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, la quale ha sottolineato il valore sociale del progetto in un videomessaggio. “La cultura, la scrittura e la lettura sono beni preziosi che devono essere accessibili a tutti”, ha affermato, ringraziando i promotori per l’impegno profuso nel rafforzare le reti di supporto per i più piccoli.

Una struttura sanitaria a misura di famiglia

L’Ospedale Burlo Garofolo, riconosciuto come IRCCS dal 1968, ha contribuito al progetto offrendo uno spazio di accoglienza e partecipazione. Il direttore dell’Istituto, Francesca Tosolini, ha evidenziato come simili iniziative siano capaci di coinvolgere l’intera famiglia e sostenere il percorso di cura, rendendolo meno gravoso anche per i genitori.

Il ruolo dell’Aeronautica Militare

Il supporto dell’Aeronautica Militare si è concretizzato nella trasformazione del libro illustrato in un “corriere” per lo spazio. Il generale Urbano Floriani ha ribadito la volontà della forza armata di mettersi a disposizione per progetti che contribuiscano a diffondere messaggi positivi, definendo questa collaborazione come un’opportunità da continuare a coltivare con altre iniziative.

Un laboratorio che trasforma la carta e le idee

La Fondazione Scriptorium Foroiuliense, nata a San Daniele del Friuli, ha recuperato materiali destinati allo smaltimento, trasformandoli in carta riciclata su cui sono stati realizzati i disegni. Roberto Giurano, presidente della Fondazione, ha annunciato anche l’intenzione di organizzare una mostra itinerante, portando i disegni nei luoghi simbolici del Paese, con l’obiettivo di dare visibilità al valore del progetto.

Prospettive future per una narrazione condivisa

Giurano ha espresso il desiderio di proporre l’iniziativa all’Expo di Osaka, come rappresentazione di un’Italia capace di unire cultura, inclusione e creatività. L’intento è quello di continuare a promuovere progetti che, pur non generando profitto, contribuiscano a far conoscere idee nuove e a sostenere i sogni dei più piccoli.