Spari a salve durante una simulazione dei vigili urbani a Palermo. Protestano docenti e genitori: “Evitare tali dimostrazioni in presenza di bimbi piccoli” Di

Una dimostrazione dei vigili urbani sull’educazione stradale si è conclusa in polemiche a Palermo. Come segnala il Giornale di Sicilia, l’evento, che prevedeva una simulazione di arresto con l’intervento di un cane e armi caricate a salve, ha suscitato preoccupazioni tra genitori e insegnanti, specialmente riguardo all’impatto emotivo su bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria.

Il consigliere comunale Mariangela Di Gangi ha espresso il suo disappunto in una lettera indirizzata al comandante della polizia municipale, Angelo Colucciello, e all’assessore alla Scuola, Aristide Tamajo, sottolineando la necessità di evitare simili dimostrazioni in presenza di bambini piccoli. “La sicurezza stradale è importante, ma non dobbiamo mettere in discussione la sicurezza emotiva dei nostri figli,” ha dichiarato Di Gangi, chiedendo l’eliminazione di tali attività nelle scuole dell’infanzia.

Il comandante dei vigili urbani, Angelo Colucciello, ha confermato che le attività erano state concordate con le insegnanti, ma ha riconosciuto che sarebbe stato più prudente non svolgere la dimostrazione in presenza di bambini piccoli. “Abbiamo compreso le preoccupazioni e abbiamo deciso di limitare tali iniziative alle scuole superiori,” ha aggiunto Colucciello.

La preside dell’istituto ha espresso il suo disappunto per non essere stata informato in anticipo dell’iniziativa, dichiarando che avrebbe preso una decisione diversa se avesse avuto la possibilità di valutare l’impatto sull’ambiente scolastico.