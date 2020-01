Sottosegretari Istruzione: Ascani (che resta anche viceministro) e De Cristofaro

Le nomine non sono ancora ufficiali. Questo il testo del comunicato del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio.

“Il Consiglio dei Ministri è stato sentito in merito all’intenzione del Presidente Conte di proporre al Presidente della Repubblica la nomina dell’on. dott.ssa Anna Ascani e del dott. Giuseppe De Cristofaro a Sottosegretari di Stato per l’istruzione.”

Per De Cristofaro si tratterebbe di una riconferma, mentre il ruolo della Ascani passerebbe da quello di Viceministro durante il mandato di Fioramonti a sottosegretario.

Come già anticipato ieri, altre due nomine importanti dovrebbero essere quelle del Dott. Max Bruschi, dirigente tecnico dal 2009 in Lombardia, al Dipartimento per l’Istruzione e Formazione e Giovanna Boda (fino al 2018 Capo dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) al dipartimento della Programmazione, Risorse umane e finanziarie.

Dalla portavoce del Viceministro Ascani ci giunge, infine, un chiarimento. Infatti, l’eventuale nomina a sottosegretario non inficerebbe il suo ruolo di Viceministro che sarebbe confermato.