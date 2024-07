Sostegno, specializzati all’estero esclusi dalle immissioni in ruolo perché in attesa del riconoscimento del titolo: per l’associazione Radamante non è giusto, partono i ricorsi al Tar del Lazio

Considerando l’apertura del Governo agli abilitati all’insegnamento fuori Italia che hanno svolto i corsi in atenei accreditati, per quale motivo un docente specializzato all’estero e inserito con riserva nelle graduatorie Gps, non può essere immesso in ruolo in attesa di riconoscimento definitivo del titolo?

Secondo l’associazione Radamante esistono tutti i presupposti per contestare tale esclusione che preclude gli aventi titolo alla loro importante stabilizzazione professionale nello Stato. L’associazione ha quindi deciso di avviare le pre-adesioni gratuite per i ricorsi aperti anche agli iscritti Anief del dipartimento specializzati all’estero, ai fini dell’individuazione degli aventi diritto ai ruoli su posti di sostegno tra gli iscritti con riserva in prima fascia delle GPS, sempre in attesa del riconoscimento del titolo, come già avvenuto per a.s. 2023-2024 appena trascorso.

Le pre-adesioni al ricorso collettivo al Tar del Lazio sono dunque finalizzate all’individuazione come avente diritto alle immissioni in ruolo da prima fascia Gps sostegno 2024/2025 per tutti i docenti specializzati all’estero inseriti ora con riserva e in attesa di riconoscimento del titolo conseguito: possono aderire al ricorso gratuito i docenti in possesso di specializzazione conseguita all’estero in attesa di riconoscimento che verranno esclusi dalla dalle immissioni in ruolo dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze.

La preadesione al ricorso è totalmente gratuita per gli iscritti e senza impegno: Radamante invierà a tutti coloro che completeranno la procedura di preadesione un avviso per email non appena sarà possibile procedere con l’effettiva adesione ai ricorsi e riceveranno tutte le informazioni utili per incardinare l’azione giudiziaria. Per maggiori informazioni sul ricorso gratuito cliccare qui