Sostegno, sempre meno docenti per gli alunni con disabilità. I dati ufficiali del Ministero Di

La situazione per il sostegno è sempre più preoccupante. A certificarlo sono i numeri del Ministero dell’Istruzione nell’ultimo report pubblicato sul sito ufficiale.

Se da un lato aumento gli alunni con disabilità (da 217.452 del 2015-16 a 277.840 del 2021-2022) a diminuire, soprattutto nell’ultimo anno, sono i docenti di sostegno (184.834 nel 2020-21, mentre saranno 172.110 nel 2021-22). 21mila sono i posti di sostegno in Lombardia (quasi 7mila in deroga), mentre sono oltre 8mila i posti in deroga in Sicilia (mentre 12mila sono quelli di ruolo).

Poi troviamo il Lazio con quasi 20mila posti (oltre 8mila in deroga). In Lombardia gli alunni con disabilità sono oltre un milione (il 15,7% del totale), mentre in Sicilia sfiora i 700 mila (9,3% del totale).

Fa sensazione il dato del Friuli Venezia Giulia: 138mila alunni con disabilità (1,9% del totale) con 1.665 docenti di sostegno, praticamente un docente ogni dodici alunni.