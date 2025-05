Sostegno, Falabella (FISH): “La continuità didattica non è un optional. Tecnologie da milioni chiuse negli armadi per mancanza formazione docenti. Tanti ammettono di non saperle usare”. INTERVISTA Di

Non bastano le buone intenzioni quando la realtà quotidiana delle aule racconta una storia diversa. Vincenzo Falabella, presidente di FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie), non usa mezzi termini nell’analizzare lo stato dell’inclusione scolastica nel nostro Paese.

In un’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola, il dirigente della federazione mette sotto la lente d’ingrandimento le contraddizioni di un sistema che promette integrazione ma spesso si arena tra burocrazia e risorse insufficienti.

Presidente Falabella, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso contro il decreto 32/2025 sulla continuità dei docenti di sostegno. Lei ha definito questa decisione “inequivocabile” nel sancire che la stabilità della relazione educativa è parte integrante dell’apprendimento. Può spiegarci concretamente quali sono i danni che subiscono gli studenti con disabilità quando manca questa continuità e come il nuovo decreto potrà invertire la tendenza del “continuo avvicendarsi di figure di riferimento?

“La decisione del TAR Lazio rappresenta un punto di svolta fondamentale per tutelare il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità. La mancanza di continuità didattica ha conseguenze gravissime che troppo spesso vengono sottovalutate. Quando un insegnante di sostegno viene cambiato nel corso dell’anno scolastico, o da un anno all’altro, anche per più anni, lo studente subisce una vera e propria interruzione del proprio percorso educativo.

Immaginiamo un alunno non verbale che ha impiegato mesi per costruire un canale comunicativo con il proprio docente: il cambio improvviso azzera questo risultato, costringendolo a ricominciare da capo con una nuova figura. È un trauma che si traduce in regressione negli apprendimenti, aumento dell’ansia e, in molti casi, comparsa di comportamenti problema. La continuità educativa non è un optional, ma la condizione minima per garantire un progetto didattico efficace. Senza stabilità, la scuola si trasforma in un percorso a ostacoli dove ogni cambio docente obbliga a rinegoziare tempi, metodi e obiettivi.

Le conseguenze? Perdita di fiducia nell’istituzione scolastica, demotivazione e, nei casi più gravi, vero e proprio abbandono scolastico. Il decreto 32/2025 interviene proprio su queste criticità attraverso misure concrete: stabilizza gli incarichi fino al termine delle attività didattiche e dà precedenza ai docenti già formati sul contesto specifico. Non si tratta di favoritismi, ma di riconoscere che l’inclusione richiede tempo, relazione e progettualità condivisa. I dati parlano chiaro: nelle realtà dove è stata sperimentata la continuità, oltre il 78% degli studenti con disabilità ha mostrato miglioramenti significativi nella partecipazione e negli apprendimenti (Osservatorio inclusione 2023). Ora il compito è garantire che queste norme non rimangano sulla carta, ma diventino pratica quotidiana in ogni scuola d’Italia.

Per questo FishETS intensificherà il suo monitoraggio, perché i diritti si difendono sui banchi di scuola, non solo nelle aule dei tribunali. Naturalmente l’ordinanza del TAR non è il punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase in cui dovremo lavorare insieme – istituzioni, scuole e famiglie – per tradurre questi principi in realtà concrete. Solo così potremo dire di aver costruito una scuola veramente inclusiva. Naturalmente, obiettivo della Fish_Ets è chiaro: creare un sistema di sostegno strutturale e permanente, che superi l’attuale frammentazione attraverso l’istituzione di una vera e propria cattedra specifica per il sostegno. Questa non è una semplice rivendicazione, ma una necessità pedagogica imprescindibile per garantire una vera e permanente continuità didattica e qualità educativa”.

Più volte ha sottolineato che i materiali e le strumentazioni acquistate tramite il PNRR per facilitare l’inclusione spesso rimangano “chiusi negli armadi” per mancanza di formazione adeguata del personale docente. Quali sono le proposte concrete di FISH per garantire che questi investimenti si traducano in reali benefici per gli studenti con disabilità? Come si può colmare il gap tra risorse disponibili e competenze del personale?

“Il paradosso che denunciamo è tanto semplice quanto inaccettabile: da un lato ingenti risorse del PNRR destinate all’acquisto di tecnologie per l’inclusione, dall’altro una drammatica sottoutilizzazione di questi strumenti che troppo spesso rimangono inutilizzati negli armadi delle scuole. Questo spreco ha un costo altissimo per gli studenti con disabilità, che si vedono negate le opportunità a cui avrebbero diritto.

Il cuore del problema risiede in un approccio miope che ha privilegiato la dotazione tecnologica trascurando completamente il fattore umano. Abbiamo scuole piene di dispositivi all’avanguardia ma prive delle competenze necessarie per utilizzarli efficacemente. Una contraddizione che nasce da precise responsabilità istituzionali: formazione approssimativa e non contestualizzata, acquisti disgiunti dai reali bisogni educativi, assenza di qualsiasi sistema di verifica sull’utilizzo concreto.

La proposta di Fish_ETS si articola su quattro pilastri fondamentali. Innanzitutto, una rivoluzione nel modello formativo che superi i corsi teorici e astratti per privilegiare invece formazione pratica in aula, affiancamento continuo da parte di esperti e un sistema di certificazione delle competenze realmente acquisite.

In secondo luogo, la creazione di una rete territoriale tra scuole polo per la formazione già esistenti in diverse province ma non collegate tra loro, affinche possano fungere da centri di competenza e diffusione delle migliori pratiche.

Terzo elemento cruciale è la riprogettazione completa del processo di acquisizione delle tecnologie, che deve sempre includere pacchetti integrati comprendenti non solo il dispositivo ma anche la formazione specifica, l’assistenza tecnica e la garanzia di manutenzione.

Infine, ma non meno importante, l’istituzione di un sistema trasparente di monitoraggio partecipato che coinvolga anche le famiglie nella verifica dell’utilizzo effettivo e nella valutazione dell’impatto sugli apprendimenti.

I casi emblematici che documentiamo sono la prova più evidente di questo fallimento: software per la comunicazione aumentativa utilizzati a meno del 20% delle loro potenzialità, lavagne interattive ridotte a semplici proiettori, sensori e dispositivi IoT mai nemmeno installati. Per questo rivendichiamo con forza che almeno il 30% dei fondi PNRR venga reindirizzato verso la creazione di un Polo Nazionale per l’Innovazione Inclusiva, che coordini e qualifichi l’intero sistema.

I dati della nostra ultima ricerca con l’Università di Roma sono impietosi: il 63% dei docenti ammette di non sentirsi adeguatamente preparato all’uso di queste tecnologie. La conclusione è inevitabile: continuare ad acquistare dispositivi senza investire sulle persone che dovrebbero utilizzarli non solo è inutile, ma rappresenta uno sperpero di risorse pubbliche. La tecnologia, senza adeguata formazione e organizzazione, resta inevitabilmente confinata negli armadi, mentre i diritti degli studenti con disabilità rimangono inevasi”.

FISH propone il riconoscimento della figura professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione con criteri nazionali uniformi e specifiche aree di specializzazione. Può illustrarci come questa riforma potrebbe risolvere le attuali diseguaglianze territoriali? Inoltre, in che modo la stabilizzazione contrattuale degli assistenti esperti contribuirebbe a migliorare la qualità dell’inclusione scolastica?

“L’attuale situazione degli assistenti scolastici in Italia presenta profonde disparità che minano alla base il principio costituzionale di uguaglianza nell’accesso all’istruzione. La mancanza di standard nazionali ha creato un panorama frammentato dove la qualità del supporto offerto agli studenti con disabilità varia drasticamente da territorio a territorio, spesso in base alla disponibilità economica degli enti locali piuttosto che ai reali bisogni educativi.

La proposta di Fish_ETS nasce dall’osservazione diretta di queste criticità e dalla consapevolezza che l’inclusione scolastica richiede professionalità riconosciute e stabili. Oggi assistiamo a un paradosso inaccettabile: figure fondamentali per garantire il diritto allo studio vengono reclutate con modalità difformi, con requisiti formativi eterogenei e contratti precari che ne impediscono la piena integrazione nei team educativi.

L’istituzione di un profilo professionale unico a livello nazionale rappresenterebbe una svolta epocale per superare le attuali disuguaglianze territoriali. Immaginiamo uno studente non verbale che utilizza sistemi di comunicazione aumentativa: oggi le sue possibilità di sviluppo dipendono fortemente dalla competenza specifica dell’assistente che gli viene assegnato, competenza che varia enormemente tra regioni e persino tra comuni confinanti. Con criteri uniformi, invece, ogni studente avrebbe la garanzia di ricevere lo stesso standard qualitativo indipendentemente dal luogo di residenza.

La stabilizzazione contrattuale di queste figure professionali è l’altra faccia della stessa medaglia. La precarietà diffusa genera un continuo avvicendamento di assistenti che costringe gli studenti a ricominciare periodicamente il faticoso processo di costruzione di relazioni fiduciarie.

Al contrario, la continuità educativa permetterebbe di sviluppare progetti personalizzati a lungo termine, con evidenti benefici sull’apprendimento e sulla partecipazione scolastica. I risultati osservati nelle realtà dove già esistono esperienze di assistenza specialistica continuativa parlano chiaro: maggiore autonomia degli studenti, riduzione dei comportamenti problema, miglioramento significativo degli outcomes educativi.

Questi dati dimostrano che investire sulla professionalizzazione e stabilizzazione degli assistenti non è un costo, ma un moltiplicatore di efficacia per l’intero sistema scolastico. Fish_ETS sta lavorando a tutti i livelli istituzionali per trasformare questa visione in realtà concreta, attraverso proposte normative che definiscano chiaramente percorsi formativi, meccanismi di reclutamento trasparenti e tutele contrattuali adeguate.

L’obiettivo finale è garantire che ogni studente con disabilità possa contare su un supporto qualificato e continuativo, ponendo così fine alle attuali disparità territoriali che violano il principio di equità educativa”.