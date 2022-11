Sostegno, Pittoni (Lega): “Troppi docenti non specializzati. Chi ha 3 anni di esperienza deve accedere al Tfa sostegno” Di

“È vero: più della metà dei docenti che in regione si occupano di ragazzi con disabilità non è specializzato. Numeri, quelli ricordati nei servizi del Messaggero Veneto e del Piccolo, che non lasciano dubbi sulla gravità della situazione”.

A sottolineare la centralità del problema degli insegnanti di sostegno è il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato.

“La situazione non è dissimile, peraltro, dal resto del Paese soprattutto al Nord per quanto riguarda l’insegnamento di sostegno a ragazzi con difficoltà: sempre più spesso ci si affida a precari e non specializzati. La stessa Fondazione Agnelli nell’ultimo dossier basato su dati della Ragioneria dello Stato, del ministero dell’Istruzione, di Eurostat e Ocse conferma che in un decennio la percentuale di docenti di sostegno a tempo determinato sul totale del sostegno è passata da un terzo a quasi due terzi. E la maggior parte è senza specializzazione“.

“Sto quindi chiedendo in primo luogo – prosegue l’ex senatore – l’immediata correzione della norma che per un errore formale – o la solita “manina”? – attualmente impedisce agli insegnanti con le previste tre annualità di esperienza specifica ma privi di abilitazione (i percorsi formativi abilitanti mancano in Italia da nove anni) l’accesso riservato ai corsi di specializzazione sul sostegno, venendo così incontro agli appelli delle famiglie degli alunni con disabilità, i quali hanno tutto il diritto di ottenere che chi da anni si occupa di loro possa finalmente specializzarsi“.

“Inoltre, per dare maggiore efficacia al provvedimento, ho presentato altre due richieste: i tre anni di esperienza specifica si devono poter pescare dagli ultimi 8-10, non solo negli ultimi 5; e la percentuale dell’80% di corso in presenza è esagerata per chi già lavora, ha da gestire una famiglia e magari abita lontano dai grandi centri“, conclude il responsabile scuola della Lega.