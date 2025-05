Conferma del docente di sostegno, il Tar del Lazio respinge istanza presentata dai sindacati. ORDINANZA Di

Il TAR del Lazio ha respinto l’istanza cautelare presentata da FLC CGIL e Gilda-UNAMS contro il decreto ministeriale 32/2025, che disciplina la continuità dei docenti a tempo determinato sui posti di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026.

La decisione del tribunale amministrativo, con l’ordinanza n. 4543/2025, arriva dopo la costituzione in giudizio della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie), schieratasi a fianco del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Autorità Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità.

Motivazioni della decisione: inammissibilità del ricorso Il TAR del Lazio ha respinto l’istanza cautelare, evidenziando plurimi profili di inammissibilità del ricorso. In particolare, il Tribunale ha rilevato che le organizzazioni sindacali non sono legittimate ad agire in giudizio quando la questione non riguarda un interesse omogeneo dell’intera categoria, ma può dividere i docenti in posizioni contrastanti. Nel caso specifico, alcuni docenti sono favorevoli alla conferma sul posto di sostegno, mentre altri potrebbero essere penalizzati, rendendo l’interesse rappresentato dai sindacati non unitario. Inoltre, per i docenti ricorrenti, il TAR ha sottolineato l’assenza di un interesse attuale e concreto, poiché eventuali pregiudizi potranno essere valutati solo al termine delle procedure di conferimento degli incarichi, qualora si verifichi un’esclusione o un’assegnazione non desiderata. Il TAR del Lazio ha quindi respinto l’istanza cautelare, rinviando ogni decisione sulle spese al giudizio definitivo. L’ordinanza conferma la validità delle misure adottate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per la continuità dei docenti di sostegno, sottolineando la mancanza di presupposti giuridici per la sospensione del decreto.

Castellana (Gilda): “Non è stato capito il senso del ricorso che abbiamo presentato”

“Riteniamo che le sentenze si rispettino ma probabilmente non è stato capito il senso del ricorso che abbiamo presentato”. È quanto afferma il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Vito Carlo Castellana, sulla decisione del tribunale del Tar di respingere l’istanza cautelare presentata contro il decreto ministeriale 32/2025 che lascia alle famiglie la decisione di confermare o meno il docente di sostegno.

“Siamo convinti – continua Castellana – che la continuità didattica deve essere garantita ma non in questo modo. Se si procederà con questa misura, che prevede la richiesta di conferma del docente da parte della famiglia, la questione non sarà risolta, al contrario, avremo problemi di contenziosi e di un carico burocratico maggiore per le scuole e uffici scolastici, paralizzando in alcuni casi le nomine, dal momento che la scuola si regge solo sui docenti non di ruolo”.

La Gilda degli Insegnanti lo afferma da mesi: “La continuità didattica – dichiara Castellana – si garantisce solo trasformando i posti in deroga in posti in organico di diritto, e successivamente stabilizzandoli. Valuteremo comunque – chiosa – di tutelare caso per caso i docenti che verranno danneggiati”.

Per la Flc Cgil è “decisione inspiegabile”

Per la FLC CGIL, “si tratta di una decisione inspiegabile e inaccettabile, in quanto il Tar non è entrato nel merito della questione, sostenendo che le organizzazioni sindacali ricorrenti non siano legittimate ‘ad agire in giudizio quando la questione non riguarda un interesse omogeneo dell’intera categoria, ma può dividere i docenti in posizioni contrastanti’”.

“La nostra organizzazione invece, ribadisce netta contrarietà verso una norma non rispondente ai bisogni delle alunne e degli alunni con disabilità e che è essa stessa divisiva, perché lede i diritti dei lavoratori precari. Intendiamo perciò, conclude il sindacato di categoria, proseguire con forza nell’azione di contrasto a tale provvedimento”, si legge in una nota.

Continuità didattica come diritto fondamentale: il commento di Fish, dell’Autorità Garante e del Ministro

Secondo la FISH, la decisione supera una visione frammentaria dell’inclusione, promuovendo un approccio basato su progettualità, competenza e stabilità. Il presidente della FISH e consigliere CNEL, Vincenzo Falabella, ha commentato: “Questa sentenza afferma con chiarezza che la continuità educativa non è un optional o una semplice comodità organizzativa, bensì una condizione essenziale per garantire il diritto all’istruzione. Troppo spesso abbiamo assistito allo svilimento di percorsi educativi faticosamente costruiti, vanificati dal continuo avvicendarsi di figure di riferimento. Ora viene sancito un principio inequivocabile: la stabilità della relazione educativa costituisce parte integrante e imprescindibile del processo di apprendimento per gli studenti con disabilità”.

“L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità esprime soddisfazione per la decisione del TAR del Lazio che ha rigettato i ricorsi promossi, in via d’urgenza, da alcune organizzazioni sindacali della scuola contro il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito in tema di continuità didattica del sostegno scolastico”, dichiara Maurizio Borgo, Presidente dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

“Si tratta di un segnale molto positivo – aggiunge – nell’ottica dell’effettiva tutela del diritto degli studenti con disabilità ad una effettiva inclusione scolastica”.

“Accogliamo con soddisfazione l’ordinanza del Tar Lazio che in sede cautelare ha rigettato la richiesta dei sindacati di sospendere il decreto n. 32 del 26 febbraio scorso. Prosegue dunque la nostra azione a tutela degli studenti con disabilità, consentendo alle famiglie di poter chiedere la conferma del docente di sostegno, che ha lavorato per l’anno in corso con il proprio figlio. Siamo convinti che la continuità didattica, soprattutto per i ragazzi più fragili, sia un valore fondamentale, che va promosso anche quando si tratta di docenti con contratto a tempo determinato. Si rafforza, e continuerà sempre, il nostro impegno per garantire a tutti gli studenti effettive condizioni di valorizzazione”. Così Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito

Cosa prevede il decreto

Il decreto ministeriale 32/2025, attuativo del DL 71/2024, stabilisce all’articolo 2 la procedura per la conferma sui posti di sostegno. Entro il 31 maggio 2025, il dirigente scolastico deve acquisire l’eventuale richiesta di continuità dalla famiglia dell’alunno con disabilità e valutare se sussistano le condizioni per confermare il docente.

La valutazione deve considerare anche il parere del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO). L’esito di questa valutazione deve essere comunicato all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025. La procedura garantisce trasparenza e coinvolgimento di tutte le parti interessate nel processo decisionale.

Quando sussistono le condizioni per la conferma, il docente deve esprimere nella presentazione delle istanze per gli incarichi a tempo determinato 2025/2026 la volontà di essere confermato con precedenza assoluta. L’Ufficio territorialmente competente, dopo aver gestito le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, verifica la disponibilità del posto e il diritto alla nomina secondo i criteri stabiliti dall’articolo 12, commi 7, 8 e 9, dell’Ordinanza n. 88/2024. Al verificarsi di tutte le condizioni, l’Ufficio procede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate per le supplenze, sul posto precedentemente assegnato. Gli esiti delle operazioni di conferma vengono pubblicati all’albo online degli Uffici scolastici territoriali. Le conferme devono essere disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025, e le eventuali disponibilità sopraggiunte dopo tale data non saranno considerate per questa procedura. I docenti confermati non partecipano alle successive operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato, garantendo così stabilità nella continuità didattica.

I docenti del 2024/25 interessati dal decreto sulla conferma sul posto di sostegno

a) docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità;

b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il relativo grado, redatte ai sensi dell’articolo 3, comma 10, lettera b), dell’Ordinanza;

c) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza.

La supplenza deve essere stata conferita fino al 31 agosto 2025 o 30 giugno 2025.