Sostegno, corsi di formazione per docenti non specializzati. Uffici Scolastici si organizzano, in attesa dei percorsi Indire

Anche l’anno scolastico 2024/25 si apre con un numero elevato di docenti in cattedra su posto di sostegno ma senza titolo di specializzazione. Una mancanza che a livello ministeriale dovrebbe essere colmata con i corsi annuali del TFA sostegno e i corsi INDIRE previsti dal DL 74/024. Ma nell’attesa gli Uffici Scolastici promuovono corsi di formazione utili per garantire un ambiente educativo inclusivo.



Ufficio Scolastico di Siena

Alla frequenza del corso saranno ammessi fino ad un massimo di n. 300 docenti in servizio per l'a.s. 2024/2025 nelle scuole della Provincia di Siena su posti di sostegno, privi di titolo di specializzazione.

specializzazione.

USR Friuli Venezia Giulia

L’Ufficio scolastico regionale promuove per l’a.s. 2024/25 un piano di formazione dal titolo Ambienti di apprendimento e didattica inclusiva rivolto prioritariamente ai docenti senza titolo di specializzazione, in servizio su posto di sostegno nel corrente anno scolastico, ai Dirigenti scolastici, ai docenti referenti dei CTS, delle Scuole Polo per l’Inclusione e dei CTI, ai docenti coordinatori/referenti per l’inclusione delle istituzioni scolastiche e a tutti i docenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Regione Friuli Venezia Giulia.

I percorsi INDIRE

Non sono stati invece ancora attivati i percorsi INDIRE per coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato.

