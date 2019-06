Sostegno, Anief: preadesione ricorso per trasformazione posti in organico di diritto

Comunicato ANIEF – È imminente la circolare interministeriale sugli organici del prossimo anno scolastico che regolamenterà le immissioni in ruolo: una delle situazioni più complicate è quella del sostegno agli allievi con disabilità certificata, che ogni anno vedono nella maggior parte dei casi cambiare il loro docente soprattutto per via della decisione di chi gestisce la scuola di lasciare un terzo delle cattedre vacanti nell’organico di fatto, quindi obbligatoriamente a supplenza.

Per Anief è necessario trasformare da subito tutti i posti in deroga di sostegno in organico di diritto in modo da stabilizzare i docenti specializzati e garantire agli alunni disabili il diritto allo studio e all’inclusione: a questo scopo, il sindacato ha avviato le procedure di pre-adesione agli specifici ricorsi riservati ai docenti abilitati per la scuola infanzia e ai docenti specializzati sul sostegno di ruolo o precari. Anche le famiglie degli alunni disabili potranno ricorrere scrivendo a [email protected]

Terminano le lezioni, prendono il via nuovi esami di maturità, partono altri concorsi riservati, ma quella del sostegno agli allievi con disabilità rimane sempre una ferita aperta. Perché lo Stato continua a risparmiare a danno degli studenti, a cui non si garantisce continuità didattica, e dei docenti precari, che vengono chiamati in un terzo dei casi, parliamo di oltre 50 mila cattedre complessive, a coprire i posti con supplenza annuale fino al 30 giugno dell’anno successivo. Tutto questo, avviene a dispetto delle sentenze che invece continuano a tutelare discenti e insegnanti.

“Vale per tutte – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – la recente sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha imposto al Ministero dell’Istruzione di rivedere la consistenza dell’organico di sostegno in Sicilia e imporrebbe al Miur un’assunzione di responsabilità e una revisione degli organici tale da garantire effettivamente la copertura del reale fabbisogno di docenti specializzati sul sostegno in tutto il territorio nazionale trasformando, finalmente, i posti attivati ‘in deroga’ in posti in organico di diritto”.

“Allo stesso modo, essendo ormai superata la fase sperimentale delle cosiddette “sezioni primavera” della scuola infanzia, sarebbe corretto attivare questi posti direttamente in organico di diritto per consentire ai docenti abilitati della scuola infanzia di accedere a tali posti sia per i trasferimenti sia per le immissioni in ruolo. I ritardi non sono più tollerabili. Ci aspettiamo un decreto organici degno di tale nome e che rispetti i reali fabbisogni della nostra scuola, altrimenti procederemo in tribunale e siamo certi che otterremo nuovamente ragione”, conclude il sindacalista autonomo.

In attesa del Decreto Interministeriale sugli organici, il sindacato ha deciso di avviare le procedure di pre-adesione ai ricorsi che saranno proposti in caso l’Amministrazione, nuovamente, non rispetti i diritti dei lavoratori e degli alunni disabili. Dopo la sentenza sugli organici di sostegno siciliani, infatti, Anief rilancia il contenzioso per aumentare la previsione dei posti di sostegno su tutto il territorio nazionale. Il ricorso per i posti di sostegno è aperto sia ai docenti di sostegno precari sia a quelli di ruolo, purché in possesso della specifica specializzazione e anche le famiglie degli studenti disabili potranno aderire al ricorso, non appena pubblicato il decreto organici, scrivendo a [email protected].

Tutti gli interessati alle preadesione ricorso per l’aumento dei posti di sostegno in organico di diritto possono cliccare qui: il ricorso sarà presentato presso il Tar del Lazio per ottenere la trasformazione dei posti di sostegno in deroga in posti in organico di diritto e contestare il decreto interministeriale sugli organici.