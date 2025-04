Sospeso per 30 giorni aumento biglietti per isole siciliane. Schifani: “Attenzione ad esigenze delle comunità” Di

A distanza di poche ore dal monito del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sull’aumento del 10% sui biglietti di navi e aliscafi per le isole siciliane, in vigore dal 1° aprile, sono stati sospesi gli aumenti per il periodo di un mese, a decorrere da oggi, 6 aprile.

La protesta

Nei giorni scorsi, avevano protestato sugli aumenti, i sindaci, gli operatori turistici e diversi rappresentanti istituzionali. Dopo le critiche di Federalberghi e del gruppo consiliare del Comune di Lipari guidato da Gaetano Orto, anche i primi cittadini delle isole avevano inviato una lettera al presidente Schifani e al ministro dei Trasporti, chiedendo il blocco immediato dei rincari.

I sindaci avevano sottolineato come l’aumento dei costi avrebbe rischiato di aggravare le “pesanti condizioni di insularità”, già penalizzate dai rincari degli ultimi anni. In un comunicato congiunto avevano evidenziato i danni all’economia locale, basata su una stagionalità breve e vulnerabile. La protesta si era concentrata in particolare sulle decisioni di alcune compagnie, accusate di agire senza considerare le esigenze dei territori.

Le amministrazioni isolane avevano quindi chiesto un incontro immediato con Schifani per trovare soluzioni alternative, come sussidi o misure correttive, scongiurando danni irreversibili al tessuto socioeconomico.

La nota di Schifani al presidente della Società di navigazione siciliana

Il presidente Schifani, aveva inviato una nota ufficiale al presidente della Società di navigazione siciliana, Carlo Morace, esprimendo preoccupazione per il “recente aumento delle tariffe dei collegamenti marittimi”, in prossimità dell’inizio della stagione turistica. Un rincaro che “incide pesantemente sull’economia isolana aggravando, in primis, l’approvvigionamento dei generi di prima necessità e aggiungendo criticità al rifornimento dei carburanti e del gas”, si legge in un comunicato della Regione Siciliana.

Nel documento, il presidente Schifani sottolinea come tali rincari rischiano di “compromettere ulteriormente il comparto turistico, già fragile a causa delle condizioni di micro-insularità”.

“Pur comprendendo che gli aumenti tariffari derivino da contratti di competenza statale – si legge nella lettera – chiedo formalmente la sospensione immediata degli stessi per un periodo di trenta giorni”. Questo intervallo sarà necessario per consentire alla Regione di “aprire una nuova fase negoziale col ministero dei Trasporti, tramite la costituzione di un tavolo tecnico, in cui la Regione s’impegna a partecipare attivamente”.

Sospesi gli aumenti per 30 giorni

Dopo il monito di Schifani, la sospensione per trenta giorni sui collegamenti con le isole siciliane. Si legge così in un comunicato della Regione Siciliana: “Esprimo il mio apprezzamento e ringraziamento alla Società navigazione siciliana per la sensibilità istituzionale dimostrata con la decisione di sospendere per trenta giorni, a seguito della mia richiesta – dice Schifani -, l’applicazione degli aumenti tariffari sui collegamenti marittimi con le isole della Sicilia. Tale scelta rappresenta un gesto significativo di attenzione verso le esigenze delle comunità insulari e conferma l’importanza del dialogo tra le istituzioni e gli operatori del settore.”

“Ribadisco l’impegno della Regione Siciliana – continua Schifani nel comunicato -, a proseguire con determinazione il confronto avviato presso il ministero dei Trasporti per individuare soluzioni strutturali e durature per garantire la continuità territoriale e tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini delle isole minori. Ringrazio nuovamente la società per la disponibilità dimostrata e auspico che, grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, si possa giungere presto a una soluzione condivisa ed efficace che garantisca anche l’occupazione e le condizioni economiche dei marittimi e che mantenga l’equilibrio economico delle società di navigazione per assicurare continuità e qualità dei servizi resi.”