SOS Docenti in Trentino, zero candidati alla procedura per Lettere, pochi quelli per Matematica. I sindacati all’attacco Di

La ricerca di docenti per le scuole secondarie in Trentino si scontra con un muro: i concorsi per l’immissione in ruolo registrano pochissime iscrizioni, lasciando prevedere un settembre con cattedre scoperte.

Concorsi deserti e abilitazione: un nodo gordiano

Come segnala L’Adige, il problema principale risiede nell’abilitazione, un titolo richiesto per l’insegnamento oltre alla laurea. Il Ministero ha abolito i concorsi abilitanti, sostituendoli con percorsi universitari ad hoc. Questo ha causato un vuoto, con la Provincia che si trova impossibilitata a bandire concorsi aperti a tutti.

Il concorso per docenti di lettere e latino alle superiori, ad esempio, non ha ricevuto nessuna candidatura, nonostante ci fossero 27 posti disponibili e altrettanti potenziali candidati abilitati in Trentino. La situazione è simile per il concorso di matematica.

Sindacati critici: “La Provincia era stata avvisata”

I sindacati Cgil, Cisl e Uil puntano il dito contro la Provincia, accusandola di non aver ascoltato i loro allarmi. “Avevamo chiesto di insistere sui concorsi abilitanti, ma non siamo stati ascoltati”, afferma Pietro Di Fiore della Uil Scuola. Monica Bolognani della Cisl Scuola chiede un nuovo concorso a settembre, sottolineando che “le immissioni in ruolo non basteranno a coprire il fabbisogno”.

Soluzioni temporanee e prospettive future

La Provincia assicura di essere al lavoro per trovare soluzioni temporanee, ma il problema della mancanza di docenti è cronico in Italia. Per superare l’ostacolo, la Provincia aveva pensato a una strategia in due fasi: concorsi immediati e una programmazione triennale basata sul fabbisogno futuro.

Mentre la scuola primaria non presenta criticità, per medie e superiori si cercano soluzioni. La vicepresidente e assessora all’istruzione Francesca Gerosa ha aperto alla possibilità di un concorso autunnale aperto anche a chi è iscritto ai percorsi abilitanti, ma non ancora abilitato.