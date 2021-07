Sondaggio sulla soddisfazione scolastica per la tua scuola: un modello di relazione Di

Il buon risultato della tua scuola dipende da una molteplicità di elementi, ma la chiave tra queste è quanto siano soddisfatti i tuoi principali stakeholder della tua scuola. Il modo più semplice per comprendere la cosa è domandare direttamente a loro!

Ad esempio, ecco alcune domande importantissime a cui può dare risposta un sondaggio sulla soddisfazione della scuola:

Quanto sono soddisfatti i tuoi genitori?

Quanto è soddisfatto il tuo staff?

Qual è il loro rischio di defezione?

Di quali parti della scuola sono soddisfatti e quali trovano carenti?

Mantenere soddisfatti i clienti

I tuoi studenti (e le rispettive famiglie) sono i tuoi “clienti”, quindi conservarli, per lungo tempo, o per più tempo, soddisfatti della qualità delle offerte della tua scuola è indispensabile per conservare – e teoricamente aumentare – le iscrizioni, ed è perciò importante per il benessere formativo – comunicativo-relazionale della tua scuola.

Aumentare le iscrizioni a scuola mantenendo le famiglie che già hanno scelto la scuola

Esistono, sostanzialmente, due modalità per accrescere le iscrizioni alla tua scuola:

attirare nuove famiglie

mantenere più famiglie esistenti.

Le scuole investono molto tempo, denaro e sforzi per attrarre nuove famiglie, per mantenere quelle di cui si dispone già è talvolta, potremmo dire sovente, considerato un ripensamento.

Ma è molto più facile mantenere le famiglie che attrarne di nuove, e c’è un notevole vantaggio in termini di costi. Fonti diverse citeranno costi diversi, ma la regola empirica standard che ho trovato è che generalmente costa cinque volte di più attirare un nuovo cliente che mantenerne uno. Questa è un’ottima motivazione per la quale impegnarsi seriamente a capire sino in fondo e compiutamente i veri livelli di soddisfazione dei tuoi “clienti” (alunni e, principalmente, genitori) può essere importantissimo, basilare potremmo dire, per la salute e i tassi di fidelizzazione della tua scuola.

La percezione della soddisfazione

Molti dirigenti scolastici foggiano la loro percezione della soddisfazione dei genitori dalle interazioni che hanno con i genitori. Ma questo generalmente non è rappresentativo di come si sente la tua intera base genitoriale, e spesso è sbilanciato verso i genitori molto impegnati, spesso cosiddetti “ad alta manutenzione” – o semplicemente le voci più forti nella stanza.

I principali stakeholder: il personale

I genitori sono solo uno dei principali stakeholder delle nostre scuole. Il personale rappresenta la spina dorsale della tua scuola, perciò capire come conservarli soddisfatti e motivati nel loro lavoro deve anche essere una parte importantissima degli obiettivi annuali di qualsiasi preside (o gruppo dirigente).

Un solo sondaggio sulla soddisfazione della scuola, dato annualmente sia ai genitori che al personale, fornirà molte indicazioni e permetterà meglio e più diffusamente di comprendere come la maggior parte dei genitori e del personale si sente riguardo alla tua scuola.

Il personale e le domande

Che domande porre, dunque, al personale? Ecco le cinque domande chiave che dovresti porti quando pianifichi i sondaggi sulla soddisfazione della scuola.

Dovresti condurre il sondaggio da solo o dovresti pagare per farlo?

L’opzione del sondaggio “fai da te”

L’opzione fai-da-te: ci sono diversi veicoli per sondaggi online gratuiti là fuori. Puoi utilizzare Survey Monkey, Survey Gizmo o puoi persino creare un sondaggio utilizzando Google Forms. Se hai tempo e conoscenze, puoi mettere insieme un sondaggio decente.

Ma un approccio fai-da-te può avere alcuni ostacoli degni di essere annotati: i genitori sono sovente restii ad essere totalmente onesti se pensano che in qualche modo le loro risposte possano essere legate a loro o al loro bambino. Anche se dici loro che è anonimo, potrebbero non crederti. Corri il rischio di ricevere feedback annacquati.

A cosa stare attenti?

Se lo fai per il personale, non saranno mai onesti poiché ritengono che questo non sia anonimo e avrà un impatto sul loro lavoro se esprimono un’opinione negativa.

Scrivere buone domande è un’arte oltre che una scienza. C’è una capacità nel produrre domande che possono arrivare ai problemi sottostanti. Probabilmente alla fine puoi arrivarci, ma potresti scoprire che questo richiede più tempo di quanto volevi spendere.

L’analisi dei risultati del sondaggio è un’altra attività che richiede tempo. È davvero qui che il tuo tempo è speso meglio?

Opzioni sondaggi professionali

Le società di ricerche di mercato guidano ininterrottamente sondaggi sulla soddisfazione dei consumatori per i loro clienti. L’unico avviso che vorrei fare è cercare di trovare un’azienda che faccia questi per le scuole.

Ci sono spesso sfumature nell’istruzione che devono essere esaminate quando si conducono questi modelli di sondaggi.

Inoltre, queste organizzazioni saranno in grado di fornire contesto e parametri di riferimento da altre scuole simili alla tua in modo da sapere se stai davvero andando bene o se hai bisogno di apportare alcuni miglioramenti.

Cosa dovresti fare con i risultati?

Usa i dati per pianificare i miglioramenti per il prossimo anno e per monitorare quanti obiettivi di soddisfazione si stanno raggiungendo. Il dirigente, a questo punto, non deve dimenticare di dare notizia dell’esito positivo della scuola e una comprensione di tutte le aree che potrebbero aver bisogno di lavoro.

Fai tanta attenzione se scegli di non divulgare i risultati del sondaggio scolastico alla tua base di genitori. Dico sempre ai miei clienti che la trasparenza sui risultati è la cosa migliore, ma solo se dici anche ai genitori qual è il tuo piano per affrontare il loro feedback critico.

Se scegli di non diffondere i risultati, non sorprenderti se i genitori non rispondono al tuo prossimo sondaggio o presumono che il motivo per cui non hai pubblicato i risultati sia perché erano cattivi.

Spero che queste notizie ti aiutino a comprendere il valore della creazione e dell’attivazione di un sondaggio sulla soddisfazione della scuola e perché è vantaggioso per la tua scuola farne uno ogni anno.

Un esempio di relazione di “Autovalutazione d’istituto”

Nel mese di giugno deve essere attuata, come ogni anno, l’attività sull’Autovalutazione di Istituto, pratica diffusa in parecchi istituti di ogni ordine e grado, manifestazione di una comunità scolastica attenta e critica nei confronti del proprio modus operandi educativo, didattico ed organizzativo. I questionari andrebbero strutturati in modo da cogliere dati su diversi aspetti della realtà scolastica: la comunicazione, l’organizzazione, gli spazi, la percezione del ruolo docente, il sito della scuola, gli strumenti, la valutazione, Rapporti Scuola/famiglia come ha avuto modo di sottolineare l’Istituto comprensivo di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dei comuni di Caggian, Auletta, Salvitelle nel suo brillante documento “Autovalutazione d’Istituto”; istituto diretto magistralmente dal dirigente scolastico dalla Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante.