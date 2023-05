Solo 3 alunni e cugini fra loro: ecco la più piccola scuola d’Italia Di

Dove si trova la scuola più piccola d’Italia? A Ceresole Reale, in Valle Orco, in Piemonte, che vede la frequenza di soli 3 alunni di scuola elementare. Peraltro cugini fra di loro.

Con loro ogni mattina c’è una maestra che si occupa di tutte le materie, come si legge su Il Messaggero.

Si tratta di una scuola sussidiata, ovvero finanziata in gran parte dalla Regione, “a testimonianza del nostro impegno per la montagna”, sottolinea in sindaco. “Un paese senza scuola è un paese fantasma”, spiega il primo cittadino.

L’istituto, che si trova al piano terra del municipio, l’anno scorso vedeva addirittura l’iscrizione di soli due alunni.