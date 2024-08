Social Media e sintassi, l’analisi del presidente onorario della Crusca sul messaggio del Ministro: “Nessun errore” Di

Nelle scorse settimane, un post sui social del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha suscitato un acceso dibattito riguardante le politiche di integrazione e assimilazione degli stranieri in Italia.

La sua affermazione, focalizzata sull’importanza di certi criteri educativi per favorire l’integrazione, ha generato diverse reazioni, inclusa una critica notevole.

Il professore Claudio Marazzini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca e professore emerito presso l’Università del Piemonte Orientale, ha analizzato la struttura e il significato della frase controversa. Egli sostiene che la critica alla forma grammaticale utilizzata nel post del ministro sia stata fraintesa da molti. Marazzini suggerisce che l’uso del congiuntivo in “se si insegni” può essere interpretato come un congiuntivo ottativo, esprimendo un desiderio o una speranza per un’azione auspicata.

Secondo Marazzini, la frase complessa proposta dal ministro Valditara è stata fraintesa a causa della sua struttura grammaticale più elaborata rispetto agli standard comunicativi comuni sui social media. Marazzini osserva che l’ambiente dei social richiede spesso una sintassi più elementare e sloganici, mentre il messaggio del ministro si è distinto per la sua complessità sintattica.

L’interpretazione del congiuntivo ottativo, come proposto da Marazzini, suggerisce che il ministro stesse esprimendo un desiderio o un auspicio riguardo all’insegnamento approfondito della cultura italiana nelle scuole, ritenuto essenziale per facilitare l’assimilazione degli stranieri nei valori fondamentali italiani.

Marazzini conclude che, nonostante la sintassi complessa del messaggio, il vero “difetto” dell’espressione del ministro risiede nell’inadeguatezza della forma comunicativa per l’ambiente social. Questo solleva importanti questioni sull’adattamento delle modalità di comunicazione istituzionale ai diversi contesti e pubblici, soprattutto quando si tratta di temi sensibili come l’integrazione culturale e linguistica.