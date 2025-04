Smartphone banditi? La rivolta degli studenti ‘strani’ che scelgono libri e atlanti: “Noi disconnessi e felici. Meglio un libro che uno schermo”

Un fenomeno inaspettato sta emergendo nelle scuole: sempre più studenti rifiutano l’uso dello smartphone, preferendo libri e strumenti tradizionali.

Un post virale su X ha raccontato la storia di una classe soprannominata “degli strani”, dove alcuni ragazzi hanno scelto di disconnettersi completamente. “Uno di loro non ha MAI avuto un cellulare. Tre suoi compagni non lo usano più”, ha scritto un insegnante, descrivendo una scena quasi surreale nell’era digitale.

La scelta riflette un crescente disagio verso la dipendenza da dispositivi, confermato da studi come quello dell’Università Bicocca di Milano, che evidenzia come oltre il 25% degli adolescenti italiani soffra di un uso problematico dello smartphone. L’Istituto Superiore di Sanità ha inserito tra i suoi consigli per il benessere del 2025 proprio l’invito a “uscire dalla dipendenza digitale”.

Un movimento giovanile per la consapevolezza tecnologica

Quella degli “strani” non è più un’eccezione, ma un movimento in crescita. A Verona, centinaia di studenti hanno partecipato a un evento sulla nomofobia (la paura di restare disconnessi), discutendo i rischi dell’iperconnessione. Secondo gli esperti, l’abuso di dispositivi può favorire disturbi dell’attenzione e compromettere le relazioni sociali.

Alcuni genitori raccontano esperienze simili: “Mio figlio ha disinstallato Instagram perché ci perdeva troppo tempo”, ha commentato un utente. Altri hanno optato per cellulari di vecchia generazione, rinunciando alle funzioni smart.

Tra critiche e nuove politiche: il dibattito globale

Non mancano le critiche: alcuni definiscono “assurda” la demonizzazione della tecnologia, sostenendo che rinunciarvi del tutto sia poco lungimirante. Tuttavia, il fenomeno si inserisce in un dibattito più ampio, che vede anche istituzioni e governi intervenire con regole più severe.

L’Austria, ad esempio, dal 1° maggio vieta smartphone, tablet e smartwatch nelle scuole fino ai 14 anni, durante tutta la giornata scolastica. In Italia, una circolare del Ministero dell’Istruzione (luglio 2024) vieta l’uso personale, lasciando spazio solo a fini didattici. Altri Paesi, come Francia e Grecia, hanno adottato politiche simili, mentre l’Unesco invita a limitare l’uso per contrastare il calo del 10-20% nei risultati scolastici.

Mentre il mondo oscilla tra divieti totali e approcci più flessibili, la scelta degli “strani” dimostra che, per alcuni giovani, il ritorno alla carta non è un passo indietro, ma una rivendicazione di libertà.

