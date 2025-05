Sistema 0-6 anni, in Veneto dalla Regione altri 36 milioni di euro. Lanzarin: “I bambini sono il futuro” Di

Con una delibera proposta dall’assessore alla Sanità e Sociale Manuela Lanzarin, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la programmazione regionale per l’utilizzo di 18 milioni 417 mila euro, che costituisce la quota assegnata al Veneto dal Fondo Nazionale per il Sistema Integrato Zerosei per l’esercizio finanziario 2024 nell’ambito del Piano Pluriennale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione per i Bambini di età compresa da zero a sei anni.

“E’ una fascia d’età alla quale abbiamo l’obbligo di prestare la massima attenzione, perché i bambini sono il futuro di un popolo – dice Lanzarin – e in questo caso l’abbiamo fatto con un lavoro certosino e condiviso al Tavolo Paritetico Regionale di Coordinamento delle Attività del Piano per il 2024. Ci tengo a sottolineare che, in aggiunta ai fondi nazionali, la Regione Veneto ha ritenuto di fare una sua sostanziosa parte, mettendo a disposizione oltre 36 milioni di euro quest’anno per innalzare i servizi educativi per l’infanzia e delle scuole per l’infanzia. Dal lavoro del Tavolo è scaturita una programmazione che abbiamo ritenuto efficace e in grado di rispondere alle tante esigenze del settore”.

