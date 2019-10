Sisma, Ascani: pubblicata graduatoria scuole beneficiarie dei 120 milioni per la messa in sicurezza

Comunicato Miur – “Abbiamo pubblicato oggi la graduatoria delle scuole delle quattro Regioni colpite dal sisma del 2016 e del 2017, che potranno beneficiare dei 120 milioni di euro che sono stati stanziati per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico. Si tratta di un investimento fondamentale per le comunità scolastiche di quelle zone. L’inizio di un percorso che abbiamo intenzione di portare avanti rapidamente, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, per dare risposte alle esigenze degli studenti e delle scuole, per garantire continuità didattica e diritto allo studio e soprattutto edifici sicuri in cui formarsi”.