Sindaco di Bacoli: firmata ordinanza che proroga chiusura scuole Di

“Ho firmato l’ordinanza che proroga la chiusura di tutte le scuole di Bacoli”. Lo annuncia il sindaco del comune flegreo Josi Della Ragione.

“È stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, fino a quando resteremo “zona rossa” e, comunque, fino a quando non calerà la curva dei contagi. Sarà consentita soltanto la didattica a distanza. È una scelta dolorosa – dice – e sofferta, ma necessaria. Sono certo che in Campania ci siano comuni in cui sia già possibile riaprire le scuole agli alunni.

Ma in provincia di Napoli, nell’area flegrea, così come nella nostra città, non esistono ancora le condizioni. Purtroppo, il rischio di vanificare gli sforzi di queste settimane è troppo alto”.