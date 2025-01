Sicurezza sul lavoro per i docenti: il 7 e 8 ottobre iniziativa di formazione del Ministero Di

Il 7 e 8 ottobre si terranno le prime due edizioni dell’iniziativa promossa dai Ministeri dell’Istruzione e del Merito, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dall’Inail. Il corso, della durata di otto ore, è rivolto ai docenti delle scuole che svolgono anche il ruolo di formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).

Formazione per i primi docenti di Abruzzo e Basilicata

Le edizioni iniziali del corso coinvolgeranno 50 docenti provenienti dalle regioni Abruzzo e Basilicata, individuati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Gli incontri si terranno in modalità di videoconferenza sincrona e saranno solo le prime di una serie di edizioni pianificate fino al 2025, con l’obiettivo di formare complessivamente circa 1900 docenti in tutta Italia.

Percorso formativo obbligatorio

Il corso fa parte di un programma di aggiornamento triennale obbligatorio per i docenti che rispettano i requisiti del decreto interministeriale del 6 marzo 2013. Questo decreto stabilisce i criteri per la qualifica di formatore docente in materia di SSL. Il percorso si inserisce nelle attività previste dal protocollo d’intesa firmato nel 2022 tra vari ministeri e l’Inail, finalizzato a potenziare le competenze dei docenti in materia di sicurezza sul lavoro, in modo da trasferirle alla comunità scolastica.

Prosecuzione del programma nel 2025

Dopo il corso introduttivo di otto ore, il programma prevede ulteriori seminari specifici nel 2025. Questi incontri, di quattro ore ciascuno, avranno una durata complessiva di sedici ore e offriranno approfondimenti tematici legati alla sicurezza sul lavoro.

Obiettivi del corso

Il corso di formazione, successivo a un’edizione pilota svoltasi a maggio, ha l’obiettivo di fornire ai docenti conoscenze e metodologie utili per affrontare tematiche relative alla sicurezza sul lavoro. Particolare attenzione sarà data alla normativa vigente, ai ruoli e alle responsabilità delle figure coinvolte nella prevenzione e ai rischi specifici del contesto scolastico e aziendale.